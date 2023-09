Les perspectives semblent sombres alors que le Congrès s’efforce d’éviter une fermeture du gouvernement

WASHINGTON — Le Congrès se dirige vers une fermeture du gouvernement, avec des fonds qui devraient s’épuiser dans un peu plus de deux jours et aucun signe d’accord de financement à court terme entre la Chambre dirigée par les Républicains et le Sénat contrôlé par les Démocrates.

Le temps presse, les deux chambres évoluent dans des directions différentes et sont loin de converger sur la voie permettant de résoudre leurs différends.

Suivez-nous pour les mises à jour en direct.

Le Sénat a lentement fait avancer un projet de loi provisoire bipartite, connu sous le nom de résolution continue ou CR, avec un soutien écrasant à la Chambre ; il financerait le gouvernement aux niveaux actuels jusqu’au 17 novembre et fournirait environ 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et 6 milliards de dollars supplémentaires pour l’aide en cas de catastrophe.

Ce projet de loi est sur le point d’être approuvé par le Sénat dans les prochains jours alors que les membres négocient pour parvenir à un accord pour voter rapidement. Mais trop de républicains de la Chambre se disent fermement opposés à ce projet de loi.

Pendant ce temps, le président Kevin McCarthy a déclaré qu’il prévoyait de présenter un projet de loi de financement à court terme vendredi, avant la date limite de 23 h 59 samedi, mais le paquet conservateur appelle à de fortes réductions des dépenses et à une mesure aux frontières et à l’immigration qui serait mort à son arrivée à la chambre haute.

Il n’est même pas certain que McCarthy ait les voix pour un projet de loi à court terme, nombre de ses membres d’extrême droite étant opposés à toute forme de résolution continue.

L’un d’eux est le représentant Matt Gaetz, R-Fla., le principal antagoniste du GOP de McCarthy, qui a déclaré que si McCarthy soumettait le projet de loi du Sénat, il prendrait des mesures pour le renverser de son poste de président.

« Si les dirigeants proposent un projet de loi de dépenses démocrate pour faire avancer les priorités démocrates, alors il y aura très probablement une motion d’annulation à laquelle le président sera confronté », a déclaré Gaetz. « C’est tellement évident que je n’arrive pas à croire que je doive le dire à voix haute. »

S’exprimant lors d’une réunion à huis clos jeudi matin, McCarthy a exhorté les républicains de base à se rallier à sa dernière stratégie : adopter une CR républicaine pour maintenir le gouvernement temporairement ouvert, ce qui permettra à la Chambre de continuer à progresser dans l’adoption de projets de loi de crédits individuels. .

« Si nous n’adoptons pas de CR, nous nous affaiblissons », a déclaré McCarthy, selon un législateur présent dans la salle.

Le représentant Tim Burchett, R-Tenn., qui prévoit de voter non sur le CR, a déclaré que la probabilité d’un arrêt est « très élevée ». Et il s’est moqué du Congrès qui tente frénétiquement de résoudre la question du financement à la dernière minute, alors même que la date limite du 30 septembre est connue depuis décembre dernier.

« On se casse vraiment le cul. Nous travaillons à 10 heures du matin et nous allons prendre deux heures pour déjeuner, puis venir ici à 4 heures avec notre costume Brooks Brothers jeté sur nos épaules et nos manches retroussées et nos cols défaits. , et dites au peuple américain que nous travaillons – ils savent que ce n’est pas vrai », a déclaré Burchett. « Donc, je n’ai vraiment pas beaucoup confiance en cela. »

Le personnel d’au moins certaines agences fédérales a commencé jeudi à recevoir ses premières communications officielles sur les impacts d’un éventuel arrêt. Un message adressé aux employés de l’administration de la sécurité sociale dit : « Nous comprenons que l’incertitude peut être déstabilisante » et leur rappelle qu’« il est encore temps pour le Congrès » d’éviter une défaillance du financement.

À la sortie de la réunion de jeudi matin au Capitol Hill Club, un club privé du GOP près du Capitole, le représentant conservateur Ralph Norman, RS.C., a déclaré que le texte du CR de la Chambre, y compris des détails sur la durée pendant laquelle il maintiendrait le gouvernement ouvert, pourrait être publié jeudi soir ou vendredi matin.

Mais Norman ne s’engagerait pas à voter pour le CR de McCarthy : « Le diable est dans les détails », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaitait que la Chambre envoie quelque chose au Sénat.

Un autre fervent opposant à un projet de loi provisoire est le représentant Matt Rosendale, R-Mont. Et le représentant Ken Buck, R-Colo., a déclaré qu’il ne voterait pour ce projet que s’il réduisait fortement les dépenses, jusqu’aux niveaux de l’exercice 2019. Compte tenu de la faible majorité du Parti républicain, McCarthy ne peut perdre que quatre voix sur la législation.

Buck a déclaré que McCarthy était confronté à des « problèmes » de sa propre initiative.

« La promesse de l’orateur est qu’il a fait trois promesses différentes à trois groupes différents de la conférence républicaine », a déclaré Buck à NBC News. « Il ne peut donc pas concilier ces trois chiffres, et c’est donc vraiment le problème. Mais je ne vois pas beaucoup de gens vouloir concourir pour ce poste en ce moment.

Le président Joe Biden a approuvé le projet de loi du Sénat, dire à McCarthy pour honorer l’accord budgétaire que les deux hommes ont conclu plus tôt cette année, sur lequel McCarthy a depuis cherché à revenir sous la pression des partisans de la ligne dure du Parti républicain qui insistent sur des coupes budgétaires plus importantes.

« En mai dernier, le président McCarthy et moi sommes parvenus à un accord qui financerait les priorités essentielles et réduirait le déficit de plus de 1 000 milliards de dollars », a déclaré Biden. « Maintenant, il y a un groupe de Républicains extrémistes de la Chambre qui préfèrent fermer le gouvernement plutôt que de respecter cet accord. »

Mais maintenant, certains républicains du Sénat tentent d’apporter des changements de dernière minute, souhaitant ajouter des dispositions sur la sécurité aux frontières pour rendre la CR plus acceptable à la Chambre. Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., et d’autres républicains se sont réunis jeudi dans le bureau du whip du GOP, John Thune, pour discuter d’une stratégie de sécurité des frontières, mais Graham a admis que ces pourparlers avaient lieu tard dans le match.

« Pourquoi attendez-vous d’étudier juste avant de passer un examen ? » Graham a plaisanté avec les journalistes. « La sécurité des frontières est la clé de la Chambre. La sécurité des frontières est la clé pour un groupe de personnes de notre côté. Mais nous sommes là où nous sommes. »

« La bonne nouvelle est que les gens parlent maintenant d’une proposition substantielle de frontière qui s’ajouterait à ce que nous avons déjà », a poursuivi le sénateur, « et sans cela, vous n’obtiendrez pas le maximum de voix républicaines au Sénat et vous aurez aucune chance à la Chambre.