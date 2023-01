Les perspectives mondiales sont peut-être moins mauvaises, mais nous ne sommes toujours pas au bon endroit, déclare le chef du FMI

Cependant, elle a également souligné les risques persistants, notamment la croissance de la Chine entraînant une hausse des prix du pétrole et du gaz et la guerre “horrible” en Ukraine qui nuit à la confiance mondiale, en particulier en Europe.

“De plus, ce qui a changé dans le positif, c’est que nous avons manifestement vu la force des marchés du travail se traduire par des dépenses de consommation et le maintien de l’économie”, a-t-elle déclaré.

Mais Georgieva a déclaré que sa plus grande mise en garde était que les marchés du travail pourraient perdre une partie de leur tension actuelle, les taux d’intérêt n’ayant pas encore beaucoup mordu.

“S’ils mordent plus sévèrement, alors nous pouvons voir le chômage augmenter. Et c’est très différent pour un consommateur d’avoir une crise du coût de la vie et un emploi, que d’avoir une crise du coût de la vie et pas d’emploi”, dit-elle.

“Nous devons donc penser à une éventuelle augmentation du chômage à un moment où l’espace budgétaire des gouvernements est très restreint, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour aider les gens. Et pourtant, ils seraient pressés de le faire.”

S’adressant à la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, une oratrice du même panel, elle a déclaré: “Tout le pouvoir est à vous. Si la politique budgétaire va à l’encontre de la politique monétaire, vous devrez peut-être encore la resserrer.”