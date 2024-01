Les perspectives les plus accrocheuses pour 2024

Pouvoir: Salas, Basallo (60)

Salas et Basallo pourraient tous deux être des menaces de 30 circuits à leur apogée, surtout une fois qu’ils auront ajouté un peu de force et appris à conduire le ballon dans les airs de manière plus régulière. Tous deux ont des swings rapides du gaucher, des cadres hauts et projetables et une capacité de frappe bien au-delà de leur âge.