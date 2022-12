Les perspectives économiques des PDG chutent à leur plus bas niveau en deux ans

New York

CNN Affaires

—



Embauches plus lentes. Dépenses plus faibles. Et une croissance plus douce. C’est ce à quoi les PDG américains se préparent alors que l’économie se dirige vers 2023 face à une série d’obstacles.

La Business Roundtable a déclaré lundi que son indice des perspectives économiques des PDG avait chuté au cours du quatrième trimestre pour atteindre son plus bas niveau en plus de deux ans.

L’indice, un composite des plans d’investissement des chefs d’entreprise, des embauches et des attentes en matière de ventes, a diminué chaque trimestre cette année, passant de 124 il y a un an à 73 maintenant.

“Les résultats indiquent que les PDG restent prudents dans un contexte de vents contraires économiques nationaux et mondiaux persistants, notamment une inflation élevée et les mesures de la Fed nécessaires pour l’apprivoiser”, a déclaré la Business Roundtable dans un communiqué de presse.

La Réserve fédérale a augmenté rapidement les taux d’intérêt dans le but d’éteindre le feu de l’inflation. Mais ces hausses de taux augmentent également les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises et augmentent le risque de ralentissement.

Bien que l’indice Business Roundtable soit toujours au-dessus du seuil de 50 points qui sépare l’expansion de la contraction, les PDG ont fortement revu à la baisse leurs plans d’embauche, d’investissement en capital et leurs attentes de ventes.

Les PDG interrogés par la Business Roundtable appellent désormais à une croissance de seulement 1,2 % l’année prochaine, contre près de 6 % en 2021.

“Avec les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement et l’incertitude de l’inflation, de nombreux PDG restent prudents quant aux plans et attentes nationaux pour les six prochains mois”, a déclaré la PDG de GM, Mary Barra, qui préside la Business Roundtable, dans un communiqué.

Quarante-neuf pour cent des PDG ont signalé les coûts de main-d’œuvre comme la principale pression sur les coûts de leur entreprise, suivis de 15 % qui ont identifié les coûts des matériaux et 14 % qui ont cité les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Bien sûr, l’enquête ne saisit que le sentiment des PDG et l’activité commerciale réelle peut différer considérablement.

Il convient également de noter que l’enquête Business Roundtable a recueilli les réponses de dizaines de chefs d’entreprise le mois dernier et que les indicateurs récents, notamment le rapport sur l’emploi et les achats des Fêtes, sont devenus plus forts que prévu.

Pourtant, compte tenu de l’incertitude à laquelle est confrontée l’économie américaine, le PDG de la Business Roundtable, Josh Bolten, a exhorté le Congrès à aborder la lutte imminente sur le plafond de la dette “dès que possible”.