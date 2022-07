Les perspectives économiques de la Russie se sont améliorées depuis avril, mais elles se sont aggravées pour presque tous les autres pays

Le FMI prévoit que l’économie russe se contractera de 6 % cette année, une amélioration par rapport à ses prévisions d’avril.

Les exportations russes de pétrole brut et d’énergie ont mieux résisté que prévu, a déclaré le FMI.

Les perspectives économiques mondiales sont sombres, avec une croissance qui devrait atteindre 3,2 % cette année, contre 6,1 % en 2021.

L’économie russe résiste mieux que prévu dans un contexte de sanctions radicales pour son invasion de l’Ukraine Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international rapport publié mardi.

Le FMI a réduit les prévisions de croissance pour presque tous les pays, mais a relevé les prévisions économiques de la Russie — l’économie du pays continuant de se contracter, mais de 6 % — une amélioration par rapport au Prévisions d’avril du FMI d’une contraction de 8,5 %.

C’est parce que les exportations de pétrole brut et non énergétiques de la Russie “ont mieux résisté que prévu”, a écrit le FMI dans son rapport. “En outre, la demande intérieure fait également preuve d’une certaine résilience grâce à la maîtrise de l’effet des sanctions sur le secteur financier intérieur et à une affaiblissement du marché du travail plus faible que prévu », ajoute le FMI.

Pourtant, “c’est encore une récession assez importante en Russie en 2022”, a déclaré l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. AFP. Et “il n’y a pas de rebond” pour la Russie avec une économie du pays qui devrait se contracter de 3,5% en 2023 – en baisse par rapport aux prévisions d’avril du FMI d’une contraction de 2,3%, alors que les sanctions se frayent un chemin dans l’économie, a ajouté Gourinchas à l’agence de presse.

Dans l’ensemble, le FMI a mis en garde contre de sombres perspectives économiques avec une croissance mondiale susceptible d’atteindre 3,2 % cette année, contre 6,1 % en 2021 en raison d’une inflation plus élevée que prévu, d’un ralentissement en Chine et des retombées de la guerre en Ukraine.

La croissance de l’Europe est plombée par la possibilité d’une Arrêt de l’approvisionnement en gaz naturel russe car les pays de la région dépendent fortement de l’importation de carburant. La croissance du PIB de la zone euro devrait ralentir à 2,6 % cette année, contre 5,4 % en 2021.

L’économie américaine ralentit également fortement, avec une croissance qui devrait atteindre 2,3 % cette année, contre 5,7 % en 2021.

“Le monde pourrait bientôt vaciller au bord d’une récession mondiale, seulement deux ans après la dernière”, a déclaré Gourinchas.