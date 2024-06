Les perspectives d’une réunification pacifique avec Taiwan « érodées » – Pékin — RT World News

Le chef de la défense chinoise a averti que Taipei était entraîné dans une « situation dangereuse »

Les efforts de la Chine vers « réunification pacifique » avec Taiwan ont été constamment minées par « forces séparatistes et extérieures » Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, l’a affirmé. Il a en outre averti que quiconque tenterait de séparer Taiwan de la Chine se retrouverait confronté à « auto destruction. »

S’exprimant dimanche lors de la conférence Shangri-La Dialogue à Singapour, Dong Jun a souligné que « La question de Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine » aligné sur le principe d’une seule Chine et sauvegardé par l’armée chinoise.

Il a fustigé le Parti démocratique progressiste de Taiwan (DPP) pour « poursuivre la séparation de manière progressive, en effaçant l’identité chinoise de Taiwan et en rompant les liens sociaux, historiques et culturels à travers le détroit de Taiwan. » Il a ensuite accusé « séparatistes » de trahir « la nation chinoise et ses ancêtres ».

« Ils seront cloués au pilier de la honte de l’histoire » a souligné le chef de la défense, avant de condamner « forces interférentes externes » – sans les nommer directement – ​​pour « creuser » le principe d’une seule Chine en vendant des armes à Taipei et en tentant d’utiliser Taiwan pour « contenir la Chine ».















« Ces intentions malveillantes entraînent Taiwan dans une situation dangereuse. » a prévenu le ministre. « La Chine reste attachée à la réunification pacifique ; cependant, cette perspective est de plus en plus érodée par les séparatistes en faveur de l’indépendance de Taiwan et par les forces étrangères. » il a dit. Dong a ajouté que « des actions résolues » serait emmené à « freiner l’indépendance de Taiwan » et veiller à ce qu’une telle éventualité ne se produise jamais.

Pékin considère l’île autonome comme faisant partie intégrante de son territoire et a averti à plusieurs reprises qu’il recourrait à la force si Taipei tentait de déclarer officiellement son indépendance. Les responsables chinois ont déjà accusé les États-Unis de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et de soutenir les mouvements séparatistes à Taiwan.

La semaine dernière, Pékin a exhorté Washington à adhérer à la politique d’une seule Chine et à s’abstenir de toute visite officielle à Taiwan, affirmant que les États-Unis « entièrement responsable des conséquences » s’il agit au contraire.