Les perspectives du marché sont «trop volatiles» pour chasser les actions et les obligations, selon un gestionnaire d’actifs

Les investisseurs sur les marchés mondiaux naviguent dans un tourbillon de pressions inflationnistes, de risques de récession et de cycles de resserrement des banques centrales, même des mastodontes tels que Berkshire Hathaway et SoftBank enregistrant des pertes d’investissement au cours du trimestre de juin.

Pour l’instant, Savary a déclaré que le marché avait intégré une récession. “Mais les chiffres ne vous disent pas qu’il y a une récession, nous devons donc être agiles et vérifier ce qui se passe semaine par semaine et mois par mois, et nous devrions avoir plus de visibilité d’ici le début de l’automne, en aux États-Unis en particulier.”

Le produit intérieur brut des États-Unis a chuté au cours des deux premiers trimestres de l’année, répondant à une définition commune d’une récession, bien que le Le NBER le définit différemment et la Maison Blanche insiste sur le fait que les États-Unis ne sont pas actuellement en récession.

Les investisseurs se tourneront vers les données sur l’inflation aux États-Unis mercredi pour obtenir d’autres indices sur l’état de la plus grande économie du monde. Cela vient après que le rapport sur l’emploi du mois dernier a montré une force inattendue et des attentes accrues d’une hausse des taux de 75 points de base en septembre.