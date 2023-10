Les perspectives du FMI se détériorent face à une économie mondiale « boiteuse ». La guerre au Moyen-Orient suscite une nouvelle incertitude

L’économie mondiale a perdu de son élan en raison de l’impact de la hausse des taux d’intérêt, de l’invasion de l’Ukraine et de l’élargissement des divisions géopolitiques, et elle est désormais confrontée à une nouvelle incertitude liée à la guerre entre Israël et les militants du Hamas, a prévenu mardi le Fonds monétaire international.

Le FMI a déclaré qu’il s’attend à ce que la croissance économique mondiale ralentisse à 2,9 % en 2024, contre 3 % attendus cette année. Les prévisions pour l’année prochaine sont en baisse par rapport aux 3 % prévus en juillet.

Ce ralentissement survient à un moment où le monde ne s’est pas encore complètement remis de la récession dévastatrice mais de courte durée du COVID-19 en 2020 et où il pourrait désormais subir les conséquences du conflit au Moyen-Orient, en particulier sur les prix du pétrole.

Une série de chocs antérieurs, notamment la pandémie et la guerre russe en Ukraine, ont réduit la production économique mondiale d’environ 3 700 milliards de dollars au cours des trois dernières années par rapport aux tendances pré-Covid.

« L’économie mondiale boite, elle ne sprinte pas », a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, lors d’une conférence de presse lors de la réunion annuelle de l’organisation à Marrakech, au Maroc.

Les attentes du FMI d’une croissance de 3 % cette année sont en baisse par rapport aux 3,5 % de 2022, mais restent inchangées par rapport à ses projections de juillet.

Il est « trop tôt » pour évaluer l’impact sur la croissance économique mondiale de la guerre qui dure depuis plusieurs jours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas à Gaza, a déclaré Gourinchas. Il a déclaré que le FMI « surveillait la situation de près » et a noté que les prix du pétrole avaient augmenté d’environ 4 % au cours des derniers jours.

« Nous l’avons constaté lors de crises et de conflits précédents. Et bien sûr, cela reflète le risque potentiel de perturbation de la production ou du transport du pétrole dans la région », a-t-il déclaré.

Si elle se maintient, une hausse de 10 % des prix du pétrole réduirait la croissance économique mondiale de 0,15 % et augmenterait l’inflation mondiale de 0,4 %, a déclaré Gourinchas.

« Mais encore une fois, j’insiste sur le fait qu’il est vraiment trop tôt pour tirer des conclusions hâtives », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, la hausse des prix du pétrole a été « assez modérée », a déclaré Carsten Fritsch, analyste des matières premières à la Commerzbank. Il a souligné l’absence de déclarations de soutien au Hamas de la part des principaux producteurs de pétrole que sont l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et l’Irak, ce qui rend peu probable qu’ils restreignent l’offre en réponse à la guerre.

Jusqu’à présent, l’économie mondiale a fait preuve d’une « résilience remarquable », a déclaré Gourinchas, à un moment où la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales du monde entier ont augmenté de manière agressive les taux d’intérêt pour lutter contre une résurgence de l’inflation.

Ces hausses ont contribué à atténuer la pression sur les prix sans pour autant mettre de nombreuses personnes au chômage. Cette combinaison, a-t-il dit, est « de plus en plus cohérente » avec ce qu’on appelle un atterrissage en douceur – l’idée selon laquelle l’inflation peut être contenue sans provoquer de récession.

Le FMI prévoit que l’inflation mondiale des prix à la consommation passera de 8,7 % en 2022 à 6,9 % cette année et à 5,8 % en 2024.

Les États-Unis se démarquent dans les dernières Perspectives de l’économie mondiale du FMI, publiées avant le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance aux États-Unis cette année à 2,1 % (correspondant à 2022) et à 1,5 % en 2024 (en forte hausse par rapport au 1 % prévu en juillet).

Les États-Unis, exportateur d’énergie, n’ont pas été autant touchés que les pays d’Europe et d’ailleurs par la hausse des prix du pétrole, qui ont grimpé en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière et ont bondi plus récemment en raison des réductions de production de l’Arabie saoudite. Et les consommateurs américains sont plus disposés que la plupart à dépenser les économies qu’ils ont accumulées pendant la pandémie.

La situation est plus sombre dans les 20 pays qui partagent la monnaie unique et sont plus exposés à la hausse des prix de l’énergie. Le FMI a abaissé la croissance de la zone euro à 0,7 % cette année et à 1,2 % en 2024. Il s’attend en fait à une contraction de l’économie allemande de 0,5 % cette année avant de retrouver une croissance de 0,9 % l’année prochaine.

C’est même en dessous de l’économie russe, dont le FMI prévoit une croissance de 2,2 % cette année avant de chuter à 1,1 % l’année prochaine.

L’économie chinoise, la deuxième au monde, devrait connaître une croissance de 5 % cette année et de 4,2 % en 2024, soit deux baisses par rapport aux prévisions du FMI en juillet.

L’économie chinoise devait rebondir cette année après que le gouvernement communiste ait mis fin aux confinements draconiens « zéro-COVID » qui avaient paralysé la croissance en 2022, mais le pays est aux prises avec des problèmes liés à son marché immobilier surconstruit.

Le FMI s’est de nouveau dit préoccupé par le fait que les pays du monde se divisent en blocs géopolitiques qui pourraient limiter le commerce international et la croissance économique à l’échelle mondiale.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions sans précédent à la Russie pour son invasion de l’Ukraine et ont cherché à devenir moins dépendants des importations chinoises alors que les tensions avec Pékin s’accentuent.

Le FMI a noté que l’année dernière, les pays ont imposé près de 3 000 nouvelles restrictions commerciales, contre moins de 1 000 en 2019. Il prévoit une croissance du commerce international de seulement 0,9 % cette année et de 3,5 % en 2024, en forte baisse par rapport à la moyenne annuelle 2000-2019 de 4,9 %. %.