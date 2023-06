Les perspectives d’inflation atteignent leur plus bas niveau en deux ans dans la dernière enquête de la Fed de New York

Les consommateurs sont de plus en plus optimistes quant à la baisse de l’inflation, selon une enquête de la Réserve fédérale de New York publiée lundi.

L’enquête mensuelle de la banque centrale sur les attentes des consommateurs pour mai a montré que les attentes d’inflation sur un an ont baissé de 0,3 point de pourcentage à 4,1 %.

Il s’agit des perspectives annuelles les plus basses depuis mai 2021, juste au moment où l’inflation commençait à atteindre son plus haut niveau en plus de 41 ans. L’espérance sur un an était alors de 4 %; l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation atteindrait en fait 8,6 % un an plus tard.

Dans le cas actuel, l’enquête correspond aux attentes générales selon lesquelles, bien que les prix soient toujours bien supérieurs à l’objectif annuel de 2 % de la Fed, la tendance générale est à la baisse car certains des facteurs spécifiques à la pandémie de Covid, tels que la demande démesurée de biens coûteux et la chaîne d’approvisionnement les sabots diminuent.

Pourtant, les anticipations médianes d’inflation à plus long terme ont légèrement augmenté. Les perspectives sur trois et cinq ans ont toutes deux augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre respectivement 3 % et 2,7 %.

Une partie de la hausse de l’inflation a été alimentée par l’accélération des salaires, et l’enquête a montré que les perspectives y diminuent également. La croissance attendue des bénéfices sur un an est tombée à 2,8 %, en baisse de 0,2 point de pourcentage depuis avril et conforme à la fourchette générale depuis septembre 2021.

L’enquête a également reflété la résilience du marché du travail.

Les attentes de perdre son emploi ont diminué de 1,3 point de pourcentage pour s’établir à 10,9 %, le plus bas depuis avril 2022. La probabilité moyenne de quitter son emploi a également diminué d’un demi-point de pourcentage pour s’établir à 19,1 %.

La force du marché du travail est survenue malgré une série de 10 hausses des taux d’intérêt de la Fed visant en grande partie à corriger un déséquilibre de la main-d’œuvre dans lequel il y avait 1,8 création d’emploi pour chaque travailleur disponible en avril. Les marchés s’attendent en grande partie à ce que la Fed ignore la hausse des taux lors de sa réunion de cette semaine alors que les décideurs traitent de l’impact que leurs décisions ont eu sur les conditions économiques.

L’enquête a également montré que les finances des ménages restent solides, les dépenses devant augmenter de 5,6 % au cours de la prochaine année, en hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à avril, mais en dessous de la moyenne de 6,7 % des 12 mois précédents.

Correction : Les perspectives sur trois et cinq ans ont toutes deux augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre respectivement 3 % et 2,7 %. Une version antérieure déformait le mouvement.