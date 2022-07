Les perspectives d’inflation à court terme atteignent un niveau record, selon une enquête de la Fed de New York

Les anticipations d’inflation des consommateurs au cours de l’année prochaine ont atteint des niveaux record, bien que les perspectives à plus long terme soient devenues un peu plus optimistes, selon une enquête lundi de la Réserve fédérale de New York.

En fait, les perspectives d’inflation sur un an ont atteint 6,8 % en juin, un gain mensuel de 0,2 point de pourcentage et le plus élevé d’une série de données qui remonte à juin 2013.

Les attentes ont diminué au cours des années suivantes. Les perspectives sur trois ans sont tombées à 3,6 % contre 3,9 % il y a un mois, tandis que les perspectives sur cinq ans ont légèrement baissé à 2,8 %, soit une réduction de 0,1 point de pourcentage.

L’enquête sur les attentes des consommateurs intervient alors que la Fed augmente les taux d’intérêt pour faire face à l’inflation à son plus haut niveau depuis 1981. Les responsables de la Fed ont relevé les taux d’emprunt à court terme de référence de 1,5 point de pourcentage cette année et ont indiqué que d’autres augmentations sont à venir jusqu’à ce que l’inflation soit claire. des signes de recul.

Les résultats de l’enquête de juin montrent une certaine confiance dans l’impact d’un resserrement de la politique monétaire, même si les attentes pour les années à venir restent bien en avance sur l’objectif d’inflation à long terme de 2 % de la Fed.

Alors que les participants s’attendent généralement à ce que les prix continuent d’augmenter, les perspectives des prix des maisons ont chuté de façon spectaculaire.

La variation médiane attendue des prix des maisons pour l’année prochaine est tombée à 4,4 %, la plus faible lecture d’enquête depuis février 2021 et la deuxième plus forte baisse mensuelle de l’histoire de l’enquête après la chute brutale au début de la pandémie en mars 2020. Enquête de mai avait indiqué une augmentation annuelle de 5,8 %.

L’anxiété a également augmenté au sujet de la situation de l’emploi.

La probabilité moyenne que le taux de chômage, actuellement à 3,6 %, soit plus élevé dans un an est passée à 40,4 %, une augmentation de 1,8 point de pourcentage et le plus haut niveau depuis avril 2020. La probabilité de perdre son emploi au cours de la prochaine année est passée à 11,9% contre 11,1%, bien que les responsables de la Fed de New York indiquent que la lecture est encore bien en deçà du niveau pré-pandémique à 13,8%.

Les attentes de croissance des dépenses des ménages sont passées d’un niveau record en mai à 8,4 %, ce qui est toujours bien supérieur à la moyenne de 5 % de 2021.

La dernière lecture de l’inflation sera publiée mercredi, avec l’indice des prix à la consommation de juin qui devrait afficher une augmentation d’une année sur l’autre de 8,8 %, contre 8,6 % en mai, selon les estimations de Dow Jones.