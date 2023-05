Les perspectives des dépenses des ménages ont chuté en avril, selon la Fed de New York

Les dépenses des ménages devraient diminuer de manière significative au cours de l’année prochaine, selon une enquête de la Réserve fédérale de New York publiée lundi, qui reflète le sentiment pessimiste des consommateurs ainsi qu’un ralentissement potentiel de l’inflation.

L’enquête de la banque centrale sur les attentes des consommateurs pour avril a montré que les perspectives de dépenses ont baissé d’un demi-point de pourcentage pour atteindre un taux annuel de 5,2 %, le niveau le plus bas depuis septembre 2021.

Cela s’est accompagné d’une baisse correspondante de 0,3 point de pourcentage des perspectives globales d’inflation au cours de l’année prochaine. Les répondants s’attendent à un taux d’inflation d’environ 4,4 % au cours des 12 prochains mois, toujours bien au-dessus des perspectives sur trois ans de 2,9 % et des perspectives sur cinq ans de 2,6 %.

Tous ces niveaux sont toujours au-dessus de l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed, bien qu’ils se rapprochent de l’objectif.

Les résultats de l’enquête interviennent moins d’une semaine après que la Fed a approuvé sa 10e hausse consécutive des taux d’intérêt depuis mars 2022. Cela a porté le taux des fonds fédéraux de référence à une fourchette cible de 5 % à 5,25 %, le plus haut niveau depuis août 2007.

Parallèlement à la hausse des taux, les responsables de la Fed ont laissé entendre que la hausse de ce mois-ci pourrait être la dernière avant un certain temps alors qu’ils évaluent l’impact de tous les précédents resserrements de la politique monétaire.

Les consommateurs s’attendent à voir les prix de l’essence grimper de 5,1 % au cours de la prochaine année, une augmentation d’un demi-point par rapport à l’enquête de mars. Les prix des aliments devraient augmenter de 5,8 %, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Les perspectives des coûts des collèges ont fortement chuté, tombant à une augmentation prévue de 7,8 %, soit 1,1 point de pourcentage de moins qu’en mars.

La perspective médiane de croissance des bénéfices est demeurée inchangée à 3 %, bien que les perspectives d’emploi se soient détériorées. La probabilité que le taux de chômage soit plus élevé dans un an est passée à 41,8 %, une augmentation de 1,1 point de pourcentage. Le taux de chômage d’avril est tombé vendredi à 3,4%, à égalité au plus bas depuis mai 1969.

Ailleurs dans l’enquête, les perspectives sur un an d’appréciation du prix des maisons sont passées à 2,5 %, le plus haut depuis juillet 2022 et une augmentation de 0,7 point de pourcentage par rapport à mars.