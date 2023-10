Les perspectives de modification du sport des applications d’expertise des locataires

Nous restons et respirons l’expertise dans tous les aspects de notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de vérifier nos téléphones pour obtenir des informations le matin, de collaborer avec des collègues à distance lors d’appels vidéo, de nous connecter avec d’anciens amis via les réseaux sociaux ou de capturer des e-mails de dernière minute avant matelas. Nous nous attendons à ce que nos applications fonctionnent rapidement et de manière transparente pour nos vies toujours en ligne. Alors pourquoi ne pas nous attendre à ce que ces mêmes commodités renforcent notre expertise sur le lieu de travail ?

À l’ère du travail hybride, il est essentiel que les entreprises remodèlent le lieu de travail normal pour offrir la flexibilité et la personnalisation dont les employés d’aujourd’hui ont besoin. Les propriétaires sur le lieu de travail ont la possibilité de contribuer à ce changement et d’inciter les locataires à revenir au bureau en proposant des expériences ciblées, mais ils ont besoin d’options technologiques qui soutiennent ces efforts.

Les applications d’expérience client de nouvelle génération sont un outil important pour favoriser l’engagement, la productivité et un sentiment de communauté que les propriétaires et les investisseurs immobiliers industriels ne peuvent pas se permettre d’ignorer.

Repenser les limites de l’expertise en milieu de travail

Les applications intégrées d’expertise des locataires se sont développées pour devenir un outil indispensable qui tient la promesse expérientielle d’un propriétaire, en ligne et hors ligne. Le taux d’occupation des bureaux étant encore en deçà de son niveau record d’avant la pandémie, les bâtiments de travail devraient offrir des installations utiles et des expériences dynamiques pour favoriser la collaboration et l’interaction humaine. Il s’agit d’un problème clé pour les bâtiments qui pourraient surpasser leurs concurrents.

Les installations et l’expertise devraient même être soutenues par l’expertise. Conformément à la Étude JLL sur l’avenir du travail 202277 % des dirigeants de CRE déclarent qu’ils prévoient un mandat visant à étendre les investissements dans la technologie de bureau d’ici 2025. Alors que les entreprises souhaitent ajouter ou améliorer la technologie de travail à distance, les outils de collaboration au bureau et les applications de bureau, le fait de créer des propriétaires pourrait contribuer à prolonger le bureau tout au long. tout le bâtiment – ​​et même tout au long d’un portefeuille de bâtiments.

Grâce à une application intégrée, les locataires peuvent commander et prendre un café au niveau du hall avant de monter à l’étage pour une réunion ou trouver une pièce calme à l’extérieur du bureau principal pour prendre un appel avant une formation en grand groupe. Les utilisateurs de l’application peuvent précommander un déjeuner, participer à une séance de yoga ou confirmer leur présence à la célébration des vacances du bâtiment. Si les lumières commencent à clignoter, ce n’est pas un problème. Une demande de service de construction n’est qu’à un simple clic et l’utilisateur recevra une notification dès que le problème sera résolu.

Mais trop souvent, chacun de ces événements est géré par une application distincte, ce qui crée des frictions pour l’occupation du bâtiment. La réponse est simple mais pas simple : les applications numériques destinées aux occupants et aux propriétaires doivent se combiner, même face aux obstacles technologiques. L’avantage n’est pas seulement une expérience transparente pour les occupants du bâtiment, mais également une collection constante de données pour les propriétaires, ce qui peut finalement permettre une prise de décision intelligente qui stimule la fidélité et la demande de la marque.

Conformément à Rapport sur l’état de l’expérience en milieu de travail de HqO, 76 % des organisations immobilières commerciales utilisent des applications de création d’applications pour améliorer l’expérience bureautique, ce qui peut entraîner de meilleurs résultats commerciaux, comme un NOI accru et une productivité améliorée. Les propriétaires de bâtiments peuvent proposer des applications d’expertise aux locataires à titre d’agrément, tout en ajoutant des performances et de la valeur à leurs espaces occupés. Ces propriétaires qui s’efforcent d’éradiquer les silos numériques entre leurs immeubles et les zones occupées par les locataires en tireront des avantages appréciables, ainsi qu’une expertise complète et rationalisée pour leurs locataires qui augmentera la satisfaction et l’efficacité.

Adopter le numérique pour un avantage agressif

L’avenir des applications pour locataires offre aux propriétaires un potentiel énorme pour optimiser et améliorer les performances des zones occupées, augmenter leurs revenus avec des services et des événements uniques, et créer une valeur vitale pour leurs biens et l’expérience des locataires. L’essentiel réside dans la consolidation de diverses fonctionnalités au sein d’une seule application intégrée qui offre une expérience cohérente à ses locataires, en centralisant l’administration de la maison, les demandes de service et l’engagement communautaire. La récompense : simplifier les opérations, réduire les charges administratives et créer une atmosphère plus respectueuse de l’environnement et intéressante.

Dans un environnement de travail de plus en plus hybride, où la flexibilité et l’engagement sont primordiaux, les propriétaires qui adoptent les évolutions technologiques et donnent la priorité aux expériences intégrées peuvent avoir un avantage concurrentiel. En proposant des applications puissantes et conviviales qui permettent une collaboration, une communication et un accès fluides aux installations, les propriétaires peuvent favoriser un sentiment d’appartenance plus fort, stimuler l’engagement des locataires et continuer à progresser dans le secteur.