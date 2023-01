Les perspectives de l’économie mondiale s’améliorent, alors que les pires craintes s’estompent

Commentez cette histoire Commenter

Les perspectives de l’économie mondiale au cours des dernières semaines se sont améliorées de manière inattendue, les États-Unis, l’Europe et la Chine ayant tous dépassé les attentes et évitant – du moins pour l’instant – certains trébuchements prévus. Les employeurs américains continuent d’embaucher à un rythme soutenu tandis que les derniers indicateurs de fabrication européens signalent une expansion et que les consommateurs chinois dépensent à nouveau.

Cependant, une grande partie de l’amélioration des trois principaux moteurs économiques mondiaux est davantage le résultat de catastrophes évitées que d’un nouveau boom.

Aux États-Unis, les augmentations de taux d’intérêt les plus rapides de la Réserve fédérale en 40 ans n’ont pas encore poussé l’économie dans la récession, car des employeurs tels que Boeing et Chipotle prévoient d’embaucher des milliers de nouveaux travailleurs. Les pénuries d’énergie que certains craignaient d’étrangler les usines européennes ne se sont pas matérialisées en raison d’un hiver relativement doux. Et les dirigeants chinois ont brusquement libéré leur économie des restrictions sévères liées au covid en décembre, des mois plus tôt que prévu par les investisseurs.

“Les perspectives sont moins sombres que dans nos prévisions d’octobre”, a déclaré aux journalistes Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du Fonds monétaire international. “Nous n’assistons pas à une récession mondiale en ce moment.”

Dans une prévision mise à jour publiée lundi, le fonds s’attend désormais à une croissance mondiale de 2,9% cette année, plus lente que l’année dernière mais en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à son évaluation d’octobre. L’inflation mondiale devrait chuter à 6,6% cette année contre une moyenne mondiale de 8,8% l’année dernière.

Aux États-Unis, où la plupart des prévisionnistes prévoient toujours une récession dès ce printemps, les décideurs politiques pourraient être en mesure de diriger l’économie surchauffée vers un “atterrissage en douceur” – en maîtrisant l’inflation sans plonger dans un ralentissement, a déclaré le FMI. D’ici 2024, le fonds s’attend à ce que l’économie américaine soit à peine en expansion, avec une baisse des prix et un taux de chômage culminant à 5,2 %, contre 3,5 % aujourd’hui.

“Nous voyons toujours un chemin étroit où une récession peut être évitée”, a déclaré Gourinchas.

Le FMI a également abandonné sa prévision d’octobre selon laquelle un tiers de tous les pays sombreraient dans la récession d’ici la fin de cette année, bien que certaines économies notables décevront.

En absorbant les coûts de sa sortie de l’Union européenne, l’économie du Royaume-Uni sera plus petite fin 2023 qu’elle ne l’était il y a un an, selon le FMI. Le Royaume-Uni est aux prises avec une inflation élevée et un marché du travail qui n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie.

“Le Royaume-Uni est confronté à un environnement assez difficile”, a déclaré Gourinchas.

Les perspectives mondiales plus optimistes du fonds surviennent alors que les banques centrales des États-Unis, d’Europe et d’Angleterre devraient augmenter les taux d’intérêt cette semaine pour poursuivre la lutte contre l’inflation. La Réserve fédérale devrait relever son taux directeur de référence d’un quart de point ; les investisseurs s’attendent à des mouvements d’un demi-point de la part de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre.

Les investisseurs obtiendront également de nouvelles données sur les performances des principales économies, à commencer par la publication mardi des chiffres de croissance de la zone euro au quatrième trimestre. Vendredi apporte le rapport sur l’emploi aux États-Unis pour janvier.

Lundi, l’indicateur du sentiment économique de la Commission européenne a augmenté pour un troisième mois tandis que ses attentes en matière d’emploi ont augmenté pour le deuxième mois consécutif. Les chiffres ont “nettement augmenté” en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, a indiqué la commission.

L’enquête d’Oxford Economics de ce mois-ci auprès des dirigeants d’entreprises mondiales a également détecté une tendance à l’amélioration de la confiance. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré être devenues plus optimistes au cours du mois dernier, environ le double se décrivant comme plus optimistes, selon la société d’investissement basée à Londres.

Les inquiétudes suscitées par une grave crise énergétique en Europe, qui se sevre d’une dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement en gaz naturel russe, se sont atténuées, selon l’enquête auprès d’entreprises qui emploient collectivement environ 6 millions de personnes et ont un chiffre d’affaires de 2 000 milliards de dollars, a déclaré Oxford.

La capacité de l’Europe à faire face à la perte de gaz russe est la clé de l’amélioration de la situation économique mondiale, selon Christian Keller, responsable de la recherche économique chez Barclays. Grâce aux efforts de conservation et à la douceur du climat, les installations européennes de stockage de gaz sont désormais pleines à près de 74 %, contre une moyenne sur cinq ans à cette période de l’année d’environ 55 %.

“Ce que cela a fait, c’est qu’il a vraiment supprimé un risque de rationnement énergétique potentiel en Europe. C’était vraiment l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’Europe », a déclaré Keller.

Dans les pays qui utilisent l’euro, l’assouplissement de la pression sur les coûts de l’énergie a contribué à des baisses mensuelles consécutives de l’inflation, qui reste élevée à 9,2 %. Au milieu des signes indiquant que les hausses de prix ont atteint des sommets aux États-Unis et en Europe, les investisseurs craignent moins que les grandes banques centrales aient besoin d’augmenter les coûts d’emprunt plus élevés que prévu actuellement, a-t-il déclaré.

Pourtant, rappelant l’incertitude entourant toute prévision positive, le gouvernement allemand a annoncé lundi que son économie s’était contractée de 0,2% par rapport au trimestre précédent au cours des trois derniers mois de l’année, une baisse inattendue.

La réouverture soudaine de la Chine – après près de trois ans de restrictions draconiennes de covid – a également secoué les fortunes mondiales. Même si la relance de l’activité des consommateurs et des entreprises prendra du temps, les premiers signes sont positifs.

Les voyages de vacances des consommateurs chinois pour célébrer le Nouvel An lunaire ce mois-ci ont augmenté de 74% par rapport à 2022, selon le service d’information public Xinhua. Le retour de la Chine sera également une bonne nouvelle pour les producteurs de matières premières et les exportateurs européens, a déclaré Keller.

« La plupart des indications sont que décembre a été le creux et vous avez maintenant la réouverture de la deuxième plus grande économie du monde. C’est une bonne nouvelle pour la croissance mondiale, point final », a-t-il déclaré.

Certains analystes craignent que le rebond de la Chine ne fasse grimper les prix mondiaux du pétrole, compliquant la lutte contre l’inflation et forçant les banques centrales à continuer d’augmenter les taux d’intérêt. Mais même avec les usines et les centrales électriques chinoises engloutissant du pétrole, la demande chutera ailleurs alors que l’activité mondiale ralentit par rapport à l’année dernière, selon le FMI, qui s’attend à ce que les prix du pétrole baissent au cours de l’année.

Certes, de nombreux risques menacent, a déclaré Gourinchas. L’épidémie de covid en Chine pourrait éclater de manière imprévisible ou le secteur immobilier lourdement endetté du pays, qui représente environ 25% de l’économie, pourrait sombrer dans une crise tant attendue. L’inflation pourrait s’avérer tenace, obligeant les banques centrales à relever les taux et augmentant ainsi les risques de récession. Une escalade de la guerre en Ukraine pourrait à nouveau faire monter en flèche les prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires.

L’institution sœur du fonds, la Banque mondiale, a une vision beaucoup plus sombre. Plus tôt ce mois-ci, la banque a réduit ses prévisions de croissance mondiale à seulement 1,7 %, contre 3 % en juin dernier. Des hausses fortes et continues des taux d’intérêt par les principales banques centrales, associées à la détérioration des conditions financières et aux retombées de la guerre, ont expliqué la dégradation, a déclaré la banque.

Gourinchas a déclaré que les prévisions concurrentes sont basées sur différentes méthodologies analytiques. Le FMI utilise un concept appelé “parité de pouvoir d’achat”, qui tente d’éliminer les distorsions dans les comparaisons entre pays causées par les valeurs monétaires, tandis que la banque s’appuie sur les taux de change du marché. Le résultat est que la banque accorde moins de poids aux économies de marché émergentes telles que la Chine et l’Inde, qui, selon le fonds, représenteront environ 50% de la croissance mondiale cette année.

La banque est également plus pessimiste quant aux perspectives des économies avancées, en particulier l’Europe, qui, selon elle, sera durement touchée par la hausse des taux d’intérêt et les perturbations énergétiques.

Le FMI, en revanche, voit le verre à moitié plein.

“L’année à venir sera encore difficile”, a déclaré Gourinchas. “Mais cela pourrait bien représenter le tournant, avec un creux de croissance et une baisse de l’inflation.”

La reprise économique naissante se manifeste dans NOUS bénéfices des entreprises. Tractor Supply, un détaillant axé sur le plein air, a annoncé la semaine dernière que les ventes des magasins comparables avaient augmenté de près de 9 % au quatrième trimestre.

“Notre hypothèse opérationnelle est que l’économie à court et moyen terme restera résiliente avec une croissance réelle stable à légèrement positive. Les salaires augmentent et les consommateurs continuent de puiser dans leurs économies refoulées pour soutenir leurs dépenses », a déclaré le PDG Hal Lawton aux investisseurs le 26 janvier.