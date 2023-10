Les perspectives de l’économie américaine deviennent soudainement baissières

Wall Street se dégrade face aux perspectives économiques américaines, avec les données sur la masse salariale privée arrive en dessous des prévisions et des signaux d’alarme apparaissant sur le marché des bons du Trésor américain.

Eric Beiley, Steward Partners, partie 1

La masse salariale du secteur privé a augmenté de 89 000 emplois en septembre, selon le dernier rapport ADP. C’était bien en dessous du 160 000 estimés par les analystes de Wall Street et les gains d’emplois révisés à la hausse de 180 000 en août.

Néanmoins, le taux de chômage aux États-Unis devrait rester inchangé par rapport à août, à 3,7 %. Cela ne devrait pas surprendre Stephen Dover du Franklin Templeton Institute, qui note qu’il y a généralement un délai d’un ou deux ans entre la hausse des taux d’intérêt et leur impact sur la croissance de l’emploi. La Réserve fédérale a commencé à relever ses taux il y a 18 mois, signalant que le rapport sur l’emploi de ce vendredi pourrait réserver peu de surprises.

Mais Dover estime que la résilience économique des États-Unis s’estompera au quatrième trimestre 2023. Il a mentionné dans son article du 3 octobre que la reprise des remboursements des prêts étudiants pèsera probablement sur les dépenses, tandis que risque imminent de fermeture du gouvernement américain plus tard cette année, cela aura un impact sur la croissance.

La désinversion de la courbe des rendements fait apparaître des avertissements de récession

Plus tôt mercredi, une vente massive d’obligations a eu lieu alors que les courbes de rendement des bons du Trésor à deux et dix ans ont commencé à s’inverser, ce qui est généralement le signe qu’une récession est imminente.

Gestionnaire de portefeuille obligataire JPMorgan Priya Misra a déclaré à CNBC que cette récente évolution des bons du Trésor « a été un peu plus dangereuse ». Elle a averti que la désinversion de la courbe « rend beaucoup plus probable un atterrissage brutal ».

Le fondateur de DoubleLine Capital, Jeff Gundlach, est encore plus pessimiste. Il a tiré la sonnette d’alarme dans un message sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) mercredi matin, exhortant les investisseurs à « attacher leur ceinture ».

Capture d’écran: Sur X

Où se trouvent les opportunités

Malgré ces vents contraires, de nombreux investisseurs restent convaincus que la montée en puissance de l’intelligence artificielle et l’afflux de dépenses publiques permettront de maintenir le pays à flot. Mais Bill Gross, qui a longtemps régné comme le « roi des obligations » de l’Amérique lorsqu’il était directeur des investissements chez Pimco, n’en est pas si sûr.

« L’IA et les déficits budgétaires de 2 000 milliards de dollars à l’avenir peuvent-ils confirmer que « c’est différent cette fois-ci ? Je me méfie », a écrit Gross dans son note sur les perspectives d’investissement mercredi. « Je laisserais de côté les actions et les obligations en termes de rendements totaux futurs. »

Gross préfère parier sur la prise de positions d’arbitrage sur des actions individuelles comme Activision Blizzard et Capri Holdings, les deux sociétés auraient sur le point d’être racheté respectivement par Microsoft et Tapestry.