Les perspectives de Home Depot pourraient être un signe d’avertissement pour les bénéfices cibles

Voici un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles Target – et d’autres détaillants qui feront rapport dans les semaines à venir – pourraient être dans une situation encore plus difficile que le détaillant de rénovation domiciliaire :

Target publiera ses résultats du premier trimestre fiscal mercredi, un jour après que Home Depot a publié son pire manque à gagner en plus de 20 ans et a abaissé ses prévisions pour l’année.

D’autre part, la cible, Walmart et d’autres détaillants qui font rapport dans les semaines à venir puisent dans un groupe plus représentatif d’Américains. Les jeunes consommateurs et les familles à revenu faible ou moyen peuvent louer des maisons et des appartements et se sentir plus fragiles financièrement que les propriétaires, d’autant plus que l’inflation persiste et que les taux hypothécaires ont rendu l’achat d’une maison encore plus hors de portée pour eux.

« Notre client est plus fort que le consommateur global lorsque vous pensez qu’il a tendance à avoir de bons emplois, à augmenter ses salaires et à posséder sa maison, et collectivement, la valeur de ces maisons a augmenté d’environ 15 000 milliards de dollars depuis 2019 », a déclaré Decker, se référant aux données de la Réserve fédérale. .

Lors de l’appel avec les investisseurs, Decker a déclaré que le détaillant pariait finalement sur une demande plus élevée à plus long terme, car de plus en plus de maisons « atteignent cette sorte d’âge de 20 et 40 ans » et les gens mettent plus d’usure sur leur maisons tout en travaillant à distance.

De plus, à mesure que les taux hypothécaires augmentent, de plus en plus de propriétaires choisissent de rester sur place plutôt que de vendre – une dynamique qui donne plus de confiance aux constructeurs.

De plus, Home Depot présente certains avantages spécifiques au secteur – même si les taux hypothécaires augmentent – ​​qui pourraient le protéger de certains des effets de la baisse des dépenses discrétionnaires. Il y a une pénurie de logements aux États-Unis, et l’année médiane où une maison a été construite est 1979, selon l’enquête sur la communauté américaine. Cela signifie plus de toits qui fuient, de fournaises cassées et de pièces qui ont besoin d’une nouvelle couche de peinture.

Pourtant, dans tous les domaines, les consommateurs ont commencé à faire des compromis. Les dépenses discrétionnaires ont diminué d’une année sur l’autre aux États-Unis, selon les données de Circana, une étude de marché anciennement connue sous le nom de NPD Group et IRI. En avril, les ventes de marchandises générales discrétionnaires en dollars ont chuté de 7% d’une année sur l’autre et les ventes unitaires ont chuté de 8%, a constaté Circana.

Les consommateurs ne font pas les grandes virées shopping de l’ère de la pandémie, car ils paient plus pour la nourriture et dépensent de l’argent au restaurant, en voyage ou pour couvrir les coûts d’autres types de services.

Lors de la réunion des investisseurs de Target en février, la société a déclaré qu’elle avait déjà remarqué des taux d’intérêt plus élevés et des budgets sous pression pour l’inflation. Il a donné des perspectives prudentes, affirmant qu’il s’attendait à ce que les ventes comparables pour l’exercice aillent d’une faible baisse à un chiffre à une faible augmentation à un chiffre.

McPhail de Home Depot a déclaré lors d’un appel aux investisseurs que le resserrement de la politique monétaire et le resserrement du crédit façonnent l’état d’esprit des consommateurs. En février, il a déclaré que les activités de la société avaient une bonne tendance et que, si elles étaient ajustées aux tendances saisonnières, elles se seraient traduites par des ventes comparables positives pour le reste de l’année.

Les consommateurs s’inspirent des événements économiques et politiques qui ont fait la une des journaux. Dans certains cas, cela a conduit à plus de prudence.

La saison des ventes la plus achalandée de Home Depot est le printemps. Les clients bricoleurs et les professionnels de la maison sont plus susceptibles de lancer un nouveau projet lorsque le temps est plus ensoleillé et chaud. Le changement des saisons inspire également l’achat de nouvelles plantes, d’outils d’aménagement paysager et d’équipement de jardinage.

Cependant, cela ne s’est pas déroulé comme l’entreprise s’y attendait. Lors d’un appel avec CNBC, McPhail a déclaré que les ventes de Home Depot avaient été touchées par un temps plus froid et plus humide dans l’ouest des États-Unis, y compris en Californie.

Même ainsi, là où le temps était bon, Home Depot a connu une remontée printanière dans des catégories telles que les biens vivants et les articles liés au jardin, a déclaré Decker lors de l’appel avec les investisseurs.

Le plus gros tronçon de vente de Target est déjà passé.

Le premier trimestre fiscal du détaillant se situe après sa grande saison des fêtes de novembre et décembre, et avant le début de la rentrée scolaire. Les ventes de ses propres produits de printemps, tels que les ensembles de patio et les articles de plein air, pourraient également être affectées par les conditions météorologiques.

Une doublure argentée potentielle? Target a tendance à se pencher sur les produits de saison, de la crème fouettée à saveur de jelly bean et des bonbons de Pâques aux étalages de vin mousseux pour la fête des mères.