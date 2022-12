Les perspectives de consommation prudentes du PDG de Costco justifient notre vision à court terme

Craig Jelinek, directeur général de Club holding Costco (COST), a déclaré lundi qu’il voyait un consommateur plus vigilant en cette saison de magasinage des Fêtes et potentiellement au-delà. Cependant, il a également déclaré que l’inflation évolue généralement dans la bonne direction, une évolution qui est bonne pour l’économie américaine à long terme. “Dans l’ensemble, ce n’est probablement pas l’un des Noëls les plus excitants auxquels j’aie jamais eu affaire, et je pense que cela a beaucoup à voir avec la prudence du consommateur à l’approche de l’année prochaine”, a déclaré Jelinek dans une interview à CNBC. Nous avons tendance à considérer Costco comme un baromètre de l’économie, car il vend une grande variété de biens et de services à ses près de 121 millions de titulaires de carte. Jelinek a brossé un tableau mitigé lundi, semblant plus prudent envers le consommateur que certains ne l’auraient imaginé, en particulier lorsqu’il s’agit d’acheter des articles plus coûteux comme des meubles, des téléviseurs haut de gamme et des bijoux. Dans le même temps, le PDG du commerce de détail avait surtout des choses favorables à dire sur l’apaisement de l’inflation et les ventes dans certaines catégories, y compris sa marque de distributeur Kirkland Signature. Nous avons quitté l’interview en estimant que notre position prudente sur les actions de détail reste justifiée. Costco est l’un des deux seuls de notre portefeuille avec TJX Companies (TJX), un détaillant à bas prix qui profite de la surabondance des stocks de l’industrie et des acheteurs à la recherche de bonnes affaires. TJX est la société derrière les magasins TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods. Costco en profite également, car de plus en plus de consommateurs veulent un répit dans un environnement inflationniste, ils se tournent donc vers une entreprise ayant une philosophie éprouvée axée sur la valeur. “Nous sommes la police des prix”, a déclaré Jelinek à CNBC, affirmant que Costco essaie “absolument” de négocier avec ses fournisseurs pour annuler les augmentations qui ont été mises en œuvre pendant la pandémie. “Vous payez pour magasiner avec nous. Notre travail consiste à faire baisser les prix”, a-t-il déclaré. Les membres de Costco pensent qu’il tient sa promesse – les taux de renouvellement des adhésions aux États-Unis et au Canada étaient de 92,5 % à la fin de son premier trimestre fiscal, et les taux de renouvellement dans le monde étaient de 90,4 %. Bien que ces chiffres soutiennent notre investissement à long terme dans Costco, nous n’ignorons pas les réalités économiques et le potentiel de ralentissement de la croissance des ventes comparables, une mesure importante dans le secteur de la vente au détail. C’est pourquoi nous avons enregistré des bénéfices au nom plus tôt ce mois-ci, avant que Costco ne publie des chiffres mitigés pour le premier trimestre. Ce que Jelinek a dit lundi renforce également cette conviction. Sur la route, le potentiel d’une augmentation spéciale du dividende et des frais d’adhésion reste à l’horizon, ce qui représente des catalyseurs positifs qui stimuleraient le titre. Mais à court terme, une perspective plus mesurée sur les actions COST est de mise. Comportement des consommateurs Jelinek a mis en évidence un certain nombre de domaines plus forts pour Costco, y compris ses produits de marque Kirkland dans un certain nombre de catégories. “Kirkland Signature continue d’augmenter sa part de marché sur tout ce que nous vendons. … Nous le mettons sur tout, de l’alcool aux bagages, et il continue de prendre des parts de marché alors que nous continuons à trouver comment baisser les prix de cette marque”, a déclaré le a déclaré le PDG. “Notre nourriture [and] Les activités diverses, nos activités fraîches, nos activités de voyage, continuent d’être solides », a ajouté Jelinek. Cela est remarquable car ensemble, la nourriture et les articles divers étaient la plus grande catégorie de marchandises de Costco en termes de ventes au cours de l’exercice 2022, représentant 38,4 % des 222,73 milliards de dollars de l’entreprise au total. Cela comprend les congélateurs, les charcuteries, les alcools et les produits d’épicerie secs. Les aliments frais représentaient environ 13% des ventes totales. Dans l’électronique, Jelinek a déclaré que les ventes de consoles de jeux vidéo comme la PlayStation de Sony sont “relativement fortes” pendant la période des fêtes. “Apple est toujours solide, bien qu’il puisse y avoir des problèmes pour obtenir des produits pour le moment, en particulier des téléphones », a ajouté Jelinek, confirmant les rapports antérieurs sur les problèmes d’approvisionnement liés à Covid du fabricant d’iPhone en Chine. Apple (AAPL) est également une holding du Club. Les téléviseurs sont en fait en hausse sur une base unitaire, a-t-il dit, mais pas en termes de dollars, ce qui peut donner du crédit à l’idée que les consommateurs sont plus prudents. , ” il a dit. Le meuble est un autre domaine autrefois fort où les ventes se sont modérées pour être “relativement stables”, a déclaré Jelinek. Dans la perspective de l’année prochaine, Jelinek a déclaré que Costco faisait le point sur l’incertitude économique et en tenait compte dans ses plans de marchandisage. “Je pense que nous faisons très attention à ce que nous achetons en bijoux, téléviseurs et probablement en meubles – et peut-être relativement prudent l’année prochaine sur ce qui va se passer dans les vêtements.” Inflation Jelinek a offert un aperçu détaillé de la tendance des pressions sur les prix sur les éléments clés – certaines s’atténuant, d’autres s’aggravant. Mais dans l’ensemble, “je pense que vous allez équilibrer”, a-t-il déclaré. “Je vois, à mon avis, en particulier de l’offre et de la demande, vous allez commencer à voir les prix commencer à baisser lentement après le premier de l’année.” Par exemple, Jelinek a déclaré qu’une baisse considérable du coût des conteneurs maritimes devrait exercer des pressions déflationnistes sur les biens fabriqués en Asie et exportés ailleurs. Cela inclut les meubles, a-t-il dit. À un niveau plus granulaire, il a déclaré que les prix des œufs étaient en hausse en raison d’une épidémie de grippe aviaire aux États-Unis – et pour d’autres raisons, les produits chimiques qui entrent dans les détergents “semblent augmenter un peu”. Il a ajouté : “Certains articles en papier commencent à augmenter à cause du coût du papier”. Jelinek a mentionné un certain nombre d’endroits où l’inflation a tendance à baisser – le bois, certains produits fabriqués avec de la résine et “même les prix de la viande”. Les coûts de main-d’œuvre pourraient toutefois rester un peu plus collants, a-t-il ajouté. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST, AAPL et TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Un client portant un masque de protection regarde une télévision à vendre dans un magasin Costco à San Francisco, Californie, le mercredi 3 mars 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images