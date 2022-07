Les perspectives de bénéfices réduites de Walmart envoient un avertissement à la santé des consommateurs

Les actions de détaillants, dont Macy’s, American Eagle et Amazon, ont chuté mardi, un jour après que Walmart a réduit ses prévisions de bénéfices et a averti que la flambée des prix de la nourriture et du gaz pressait les consommateurs.

Le détaillant à grande surface, qui est le plus grand épicier du pays, a déclaré que les nécessités quotidiennes grignotaient davantage le budget des ménages et laissaient aux acheteurs moins d’argent à dépenser pour les articles qu’ils voulaient, comme les nouveaux vêtements. Walmart a déclaré qu’il devra offrir des rabais importants pour se débarrasser de la marchandise générale, ce qui nuira à ses marges bénéficiaires.

Pour Wall Street, l’annonce a servi de nouvel avertissement. Cela a accru les inquiétudes quant au changement de comportement des consommateurs et à la question de savoir si l’inflation a mis fin aux virées shopping alimentées par la pandémie. Les principaux détaillants, dont Walmart et Macy’s, devraient publier leurs bénéfices à la mi-août.

“Il s’agit d’un aperçu des défis et de la prise de décision qui se passe à l’intérieur du ménage”, a déclaré Steph Wissink, analyste de la vente au détail pour Jefferies.

Même si les économistes n’ont pas déclaré de récession, Wissink a déclaré que “nous semblons être fermement dans une” récession des biens discrétionnaires “”.

Les perspectives mises à jour de Walmart surviennent alors que les investisseurs passent au crible des mois de points de données contradictoires. Le marché du travail est resté vigoureux, mais la confiance des consommateurs s’est affaiblie. L’inflation a augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies, mais les aéroports regorgent de voyageurs estivaux. Des milliers de clients de Netflix ont annulé des abonnements, mais McDonald’s et Coca-Cola affirment que les gens étaient prêts à payer plus pour des hamburgers et des sodas jusqu’à présent.

D’autres facteurs ont également compliqué le tableau. Les détaillants traversent une période où les acheteurs avaient de l’argent supplémentaire grâce aux chèques de relance et aux économies de ce qu’ils dépensaient généralement pour des services tels que les abonnements à la salle de sport, les hôtels et les restaurants. Les achats liés à la pandémie ont bondi alors que les gens se précipitaient vers de nouveaux gadgets de cuisine, des équipements d’entraînement et des vêtements de loisirs – des catégories qui sont maintenant largement tombées en disgrâce.

Craig Johnson, fondateur du cabinet de conseil en commerce de détail Customer Growth Partners, a déclaré que la baisse des dépenses discrétionnaires est due au fait que les ménages à faible revenu dépensent davantage pour l’essentiel en raison de l’inflation. En outre, il a déclaré que les personnes à revenu élevé dépensaient davantage pour des services tels que les voyages et les divertissements au lieu de produits issus de la pandémie..

“La pré-annonce de Walmart n’était pas une surprise et sera la première de plusieurs pré-annonces similaires”, a-t-il déclaré.

Target a été l’une des premières entreprises à signaler des eaux agitées. Il a réduit ses prévisions de marges bénéficiaires à deux reprises, affirmant qu’il devrait annuler des commandes et augmenter les démarques pour se débarrasser des marchandises indésirables. Il a attribué le problème au mauvais inventaire, comme les téléviseurs, les vélos et les appareils électroménagers qui étaient populaires pendant la pandémie, et a déclaré qu’il voulait libérer de l’espace pour les articles de rentrée scolaire et les achats de vacances.

Kohl’s, Gap, Bath & Body Works et Bed Bath & Beyond ont émis des avertissements sur bénéfices au cours des dernières semaines. Et plusieurs entreprises, dont le service de style en ligne Stitch Fix, le détaillant de jeux vidéo GameStop et la société de commerce électronique Shopify ont annoncé des licenciements.

Les détaillants basés dans les centres commerciaux – qui vendent beaucoup de marchandises discrétionnaires comme les vêtements et les articles pour la maison – devraient être pris dans le collimateur.

Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré qu’ils s’attendaient à des réductions des prévisions pour l’ensemble de l’année de tous les détaillants de vêtements couverts par la banque, car beaucoup avaient prévu une accélération des ventes et des marges au cours du second semestre.

Les données des cartes de crédit de Bank of America montrent que les ventes de vêtements aux États-Unis ont diminué depuis la semaine terminée le 12 mars et ont baissé de 15,6 % par rapport aux niveaux de l’année précédente au cours de la semaine terminée le 2 juillet.

Lorraine Hutchinson, analyste pour Bank of America Securities, a déclaré mardi dans une note aux clients que son entreprise réduisait ses estimations de bénéfices dans l’industrie du vêtement alors que les stocks s’accumulent et que les remises deviennent monnaie courante.

Hutchinson a déclaré que les détaillants de niche qui s’adressent aux acheteurs à revenu élevé, tels que Lululemon, pourraient encore bien performer. LVMH, qui possède des marques haut de gamme comme Dom Pérignon et Louis Vuitton, a également signalé mardi que les acheteurs aux revenus plus élevés pourraient encore être prêts à faire des folies. La société a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 19% au deuxième trimestre d’une année sur l’autre en excluant les variations de change, tirées par la croissance de son segment de la mode et de la maroquinerie.

Pour les discounters, l’un des avantages de la flambée de l’inflation est que les clients sensibles aux prix peuvent visiter leurs magasins plus souvent à la recherche d’articles ménagers de base moins chers. La part de Walmart dans les dollars d’épicerie américains, par exemple, était de 21 % à la fin du mois de juin, contre 18 % six mois plus tôt, selon le cabinet d’études Numerator.

Mais les produits d’épicerie ont des marges bénéficiaires inférieures à celles des articles discrétionnaires, tels que l’électronique et les vêtements. C’est la raison pour laquelle Walmart a réduit ses prévisions de bénéfices, tout en augmentant ses prévisions de ventes à magasins comparables.