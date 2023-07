Les perspectives commerciales des Mets deviennent encore plus troubles avec la blessure de Tommy Pham

NEW YORK – À mi-chemin de la première base, Tommy Pham a grimacé jeudi alors que les White Sox terminaient un double jeu de troisième manche sur une autre balle durement frappée par le vétéran. Pham a déclaré qu’il aurait été « assez stupide » pour essayer de jouer malgré l’inconfort, ajoutant que cela aurait aggravé les choses. Mais le manager Buck Showalter est intervenu et l’a retiré avant la demi-manche suivante. Maintenant, les Mets espèrent que Pham pourra éviter la liste des blessés avec un problème à l’aine qui l’a tourmenté pour la première fois il y a quelques semaines.

Les chiffres indiquent que Pham se profile comme le frappeur le plus productif des Mets.

Les scouts disent que Pham est sans doute le meilleur atout commercial des Mets.

Pour les Mets, cela décrit la vie en marge.

Les joueurs dont New York a besoin pour faire une course improbable aux séries éliminatoires doublent en tant que candidats commerciaux intrigants si les Mets décident de vendre.

Les Mets se rendront à Boston ce week-end, ayant besoin de gagner plus de matchs pour au moins tenir bon avant la date limite des échanges du 1er août. Leur défaite 6-2 contre les White Sox jeudi a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives. À 45-51 et sept matchs hors d’une place en séries éliminatoires, les Mets peuvent retarder les décisions – acheter ou vendre et jusqu’où aller dans les deux sens ou poursuivre une sorte de combinaison – pendant un peu plus longtemps.

White Sox 6, Mets 2 : La défaite a mis fin à la séquence de trois victoires consécutives des Mets. Drew Smith a accordé quatre points (un mérité; erreur d’Alonso) en sixième manche. New York est 45-51. — Will Sammon (@WillSammon) 20 juillet 2023

En attendant, quelques histoires individuelles de jeudi ont ajouté à l’image complexe. Les trois matchs entre les White Sox et les Mets ont attiré plusieurs éclaireurs de nombreux clubs. Ils ont suivi les joueurs de Chicago, qui se vendront certainement. Ils ont également évalué les joueurs représentant New York, qui attend. Pour l’instant.

Un dépisteur de la Ligue américaine, tout en tenant compte des coûts et des contrats, a répertorié les joueurs les plus échangeables des Mets comme Pham, David Robertson, Brooks Raley et Mark Canha.

En plus d’aimer sa batte, les évaluateurs convoitent Pham parce qu’il se soucie de gagner, se prépare bien, travaille dur et a un avantage concurrentiel.

Pham, dont le .831 OPS ne suit que Francisco Alvarez (.832) pour la tête du club, a d’abord connu des problèmes à l’aine à San Diego juste avant la pause des étoiles. Il a dit que l’inconfort n’était pas aussi grave qu’à l’époque, mais a noté qu’il ressentait « une certaine oppression ». Il a raté du temps avant la pause, mais jeudi a marqué son troisième départ consécutif dans le champ gauche. Pham n’a pas dit s’il serait capable d’éviter la liste des blessés.

« Je ne veux pas donner de faux espoirs, vous savez, dire quelque chose et devoir retirer mes paroles », a déclaré Pham. « Je dirais que ce n’est pas aussi grave qu’il y a deux semaines. Il y a donc des raisons d’être optimiste. »

Les choses se sont déroulées différemment pour Starling Marte. Juste avant le match, les Mets ont placé Marte sur la liste des blessés à cause de migraines. Showalter a déclaré qu’ils avaient fait le pas jeudi en partie parce que cela marquait le dernier jour où une telle transaction pourrait être rétroactive au 17 juillet. (De plus, Marte a un bébé prévu à la fin du mois.) Au cours des deux derniers jours, Showalter avait mentionné comment les migraines de Marte avaient provoqué des vomissements et la sensibilité à la lumière de la femme de 34 ans.

Alors que Showalter a déclaré que Marte « avait été assez faible aujourd’hui », le manager a ajouté qu’il y avait de bonnes chances que Marte revienne lorsque son passage en IL se terminera dans une semaine. La situation s’ajoute à ce qui a été une mauvaise année pour Marte, qui a subi une double opération à l’aine pendant l’intersaison. La régression de Marte se démarque comme l’une des raisons de la saison décevante des Mets.

Pour remplacer Marte sur la liste, les Mets rappelleront le joueur de premier but / joueur de troisième but / frappeur désigné Mark Vientos, a confirmé une source de la ligue.

L’absence de Marte signifie plus de temps de jeu pour Canha, un autre favori parmi les dépisteurs rivaux pour son professionnalisme, sa polyvalence positionnelle (il peut jouer au premier but) et ses compétences sur le terrain.

Dernièrement, Canha a bien joué dans un rôle limité. Canha a commencé la saison en tant que voltigeur gauche des Mets avec Pham en tant que joueur à temps partiel. Mais la poussée de Pham a entraîné moins de présences au bâton pour Canha. Pourtant, Canha a bien performé en juillet, avec une fiche de 6 en 21 avec un coup de circuit.

Tôt jeudi, Buster Olney d’ESPN a rapporté que les équipes ont interrogé les Mets sur la disponibilité de Canha et ont cité les Mariners comme un match possible. Le lien a du sens ; Le voltigeur Jarred Kelenic a récemment atterri sur la liste des blessés après s’être cassé le pied en donnant un coup de pied dans une fontaine à eau.

Échanger Canha et conserver Pham pourrait être un exemple d’achat et de vente des Mets, en fonction du rendement. D’un point de vue purement spéculatif – lisez : aucun évaluateur ne l’a suggéré – quelques options viennent à l’esprit. Les Mets pourraient échanger Canha contre AJ Pollock en difficulté et un prospect, New York couvrant la petite différence de salaire restant. De plus, ils pourraient échanger Canha et absorber le reste de son salaire contre un releveur avec le contrôle du club ou une perspective presque prête. Le propriétaire Steve Cohen a déjà démontré sa volonté de racheter des contrats, ce qui ajoute aux permutations intrigantes de plusieurs des candidats commerciaux des Mets.

José Quintana se distingue comme un autre nom à considérer. Comme Pham, les Mets ont besoin de Quintana en bonne santé et productif pour s’accrocher à tout espoir d’une poursuite en séries éliminatoires. De retour d’une chirurgie des côtes pour faire ses débuts dans la saison, Quintana a montré des signes encourageants et quelques-unes des choses – lancer des frappes, principalement – qui ont fait de lui un bon choix pour les Mets pendant l’intersaison. Contre les White Sox, il a lancé cinq manches (77 lancers), accordant deux points et six coups sûrs sans marche et trois retraits au bâton.

Showalter a déclaré que Quintana s’améliorait au fil du match, une perspective reflétée par celle des dépisteurs rivaux présents au Citi Field. Le gaucher est parti avec les Mets à la traîne 2-1 et après avoir retiré huit de ses neuf derniers frappeurs. Dit Showalter: « Il a montré toutes les choses pour lesquelles il est bon – la maîtrise de la balle rapide et des frappeurs offensifs. »

Aux yeux des évaluateurs, Quintana est un candidat commercial intéressant, mais aussi très compliqué. Pour s’occuper de lui, les Mets auraient besoin de trouver une équipe qui a besoin d’être lancée, se sent à l’aise avec sa santé, aime Quintana et l’aime assez pour 2024 en fonction du coût et si New York achèterait cette année-là aussi. Mais c’est probablement déjà aller trop loin. Un dépisteur de la Ligue américaine a déclaré: « Il doit montrer qu’il est en bonne santé au-delà du début d’aujourd’hui pour être un facteur. »

Étant donné à quel point New York a manqué de cohérence depuis son lancement de départ, la même chose pourrait être dite dans le contexte des chances des Mets.

Telle est la vie en marge.

— L’athlétismede Tim Britton a contribué à ce rapport.

(Photo de Tommy Pham : Mary Altaffer / Associated Press)