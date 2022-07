Les personnes vulnérables de Kelowna veulent s’abriter de la canicule, mais le règlement exige qu’elles déménagent

Les sans-abri à Kelowna souffrent de la vague de chaleur.

Le règlement municipal exige que les résidents qui appellent la maison de la «ville des tentes» de Rail Trail démontent leurs tentes et s’abritent chaque matin avant 9 h

Capital News a visité le campement sanctionné par la ville le 25 juillet, lorsque les résidents ont dû faire leurs bagages et transporter leurs affaires malgré le temps chaud.

Kevin Mead, directeur des services des règlements, a déclaré qu’ils essayaient d’adopter une approche compatissante, mais qu’il y avait des inconvénients à permettre à une ville de tentes d’exister. Il a dit que Bylaw fait des aménagements pour les événements météorologiques extrêmes comme la pluie et le froid. Mead a déclaré qu’ils ne font pas bouger les gens par temps au-delà de ce dans quoi ils se sentent à l’aise.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une limite supérieure à la température où les gens ne sont plus censés démonter leur abri, il a répondu que le confort “est dans l’œil du spectateur”.

Un résident a eu une crise, peu après midi le 25 juillet, déclenchée en partie par la déshydratation et la chaleur.

Plusieurs résidents ont rapporté à Capital News qu’ils s’étaient évanouis au cours des derniers jours, ce qu’un homme a dit que c’était “inhabituel”.

Mead a déclaré qu’il y a toujours une attente que les gens devront déménager chaque matin, et a déclaré que les résidents sont au courant du règlement.

Certains ont exprimé leur frustration à Capital News de devoir emballer et déballer leurs affaires chaque jour. De nombreuses personnes doivent remorquer des caddies remplis de leurs affaires à plus d’un kilomètre de distance, une tâche difficile exagérée par la chaleur extrême.

Metro Kelowna a été autorisé à mettre en place un site d’utilisation diurne à 500 m du campement de nuit où ils offrent de l’eau, de la nourriture et un soutien social.

Mead a déclaré que l’emplacement du site de jour était une “décision délibérée” et visait à inciter les gens à quitter la ville de tentes pour accéder aux ressources.

Les résidents ont expliqué que la randonnée de 500 m est difficile à faire lorsqu’ils sont en sevrage et qu’ils gèrent des problèmes de santé comme une infection, tout en devant transporter tous leurs biens avec eux.

Ils ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas laisser leurs effets personnels sans surveillance en raison du risque de vol ou d’être jetés par les forces de l’ordre.

Les résidents disent que la GRC de Kelowna et le règlement sont souvent agressifs avec eux le matin s’ils sont trop lents à se déplacer.

Mead a déclaré que chacun de ses agents «se soucie sincèrement» des personnes sans abri et veut s’assurer que chacun reçoit les soins dont il a besoin. Il a dit que forcer les gens à quitter le campement chaque matin est meilleur pour les résidents et la santé de la communauté.

