Le «concept dangereux et trompeur» de «fatigue du verrouillage» était faux – parce que les gens ont, tout au long de la crise, été prêts à accepter des restrictions encore plus sévères.

Il a ajouté: «Cela nous a amenés à retarder l’action de telle sorte que – au moment où nous devons agir – la situation est encore pire et nous devons en faire plus et nous devons le faire plus longtemps.