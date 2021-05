Les personnes vaccinées qui avaient Covid peuvent avoir plus de protection contre les variantes

Fauci a cité une étude publiée fin avril qui a révélé qu’après une dose du vaccin Pfizer-BioNTech, les personnes ayant des infections antérieures à coronavirus avaient de meilleures réponses immunitaires contre B.1.1.7 et B.1.351, les variantes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et dans le Sud. L’Afrique, par rapport à ceux qui n’avaient pas eu Covid.

Ses commentaires interviennent au milieu des efforts de l’administration Biden pour que 70% des adultes américains soient partiellement vaccinés et 160 millions d’adultes entièrement vaccinés d’ici le 4 juillet, une date que l’administration espère être un tournant dans la pandémie.

Ces dernières semaines, le rythme des personnes recevant leurs premières doses de vaccin a chuté, bien que les responsables de la santé américains affirment qu’ils s’efforcent d’améliorer l’accès aux vaccins et d’encourager les Américains plus hésitants à se faire vacciner.

Plus tôt mercredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un nouveau rapport selon lequel les cas prévus de Covid-19 augmenteraient en mai avant de diminuer fortement en juillet alors que les vaccinations réduiraient les infections.

Les variantes hautement contagieuses, à savoir le très contagieux B.1.1.7 identifié pour la première fois au Royaume-Uni, restent un joker, ont déclaré les responsables de la santé américains, exhortant les Américains à se faire vacciner et à appliquer des mesures de sécurité en cas de pandémie.

« Nous constatons que nos vaccins actuels protègent contre les variantes de contaminants qui circulent dans le pays. En termes simples, plus tôt nous ferons vacciner de plus en plus de personnes, plus vite nous reviendrons tous à la normale », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC. lors de la conférence de presse.