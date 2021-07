Les personnes vaccinées peuvent être JUSTE aussi contagieuses que la variante Delta se propage plus rapidement que le rhume, prévient un document du CDC divulgué

LA propagation de la variante Delta de Covid-19 fait tellement rage – même parmi les personnes entièrement vaccinées – qu’un document fédéral divulgué a confirmé: « la guerre a changé ».

Une présentation de diapositives retentissante partagée en interne par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oblige la plus haute autorité de santé publique du pays à changer de tact, car le coronavirus a prouvé qu’il pouvait se transmettre plus rapidement qu’Ebola ou le rhume.

Un document du CDC divulgué affirme que la variante Delta du coronavirus a prouvé qu’elle peut se transmettre plus rapidement qu’Ebola ou le rhume Crédit : AFP

Les nouvelles découvertes ont forcé le CDC et ses partenaires à « reconnaître que la guerre a changé » Crédit : Getty

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a reconnu que les personnes entièrement vaccinées qui sont infectées par la variante Delta peuvent transporter des quantités substantielles de Covid-19 dans le nez et la gorge Crédit : AP

Le président Joe Biden appelle déjà les États à allouer de l’argent de son plan de sauvetage américain pour offrir des paiements de 100 $ aux personnes qui n’ont pas encore reçu leurs vaccins Crédit : AFP

« J’ai fini de le lire beaucoup plus préoccupé qu’au début », a écrit Robert Wachter, président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, dans un e-mail au Washington Post qui a examiné le document non publié.

Le document pousse également le CDC à recalibrer sa messagerie publique.

Il cite des « défis de communication » pour ceux qui sont vaccinés et ne savent pas s’ils restent protégés contre le virus par opposition à un « public convaincu que les vaccins ne fonctionnent plus/les doses de rappel sont nécessaires ».

C’est là que les chercheurs ont déterminé dans le document que le CDC et ses partenaires doivent « reconnaître que la guerre a changé ».

Les nouvelles découvertes ont été découvertes par des recherches menées en dehors du CDC suggèrent que les personnes entièrement vaccinées qui sont infectées par la variante Delta peuvent transporter des quantités substantielles de Covid-19 dans le nez et la gorge, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, au New York Times.

L’agence examine les informations du diaporama et devrait publier un rapport officiel vendredi.

Les nouvelles informations jettent une clé massive sur ce que les scientifiques avaient initialement répondu avec les versions antérieures de la maladie : à savoir que les personnes vaccinées étaient pour la plupart incapables d’infecter les autres.

La nouvelle recherche a peut-être touché une épidémie généralisée à Provincetown, dans le Massachusetts, où après le jour de l’indépendance, 882 cas de Covid-19 ont été dénombrés.

Près des trois quarts des malades étaient complètement vaccinés, a rapporté le Times.

L’agence utilise également les données du Covid-19 Sports and Society Workgroup, une coalition de ligues sportives professionnelles qui effectue chaque jour plus de 10 000 tests Covid-19 sur des personnes et retrace les infections et leur séquençage.

Il y a maintenant plus de cas d’infections dites « percées » – où malgré les vaccins requis – ils sont tout aussi susceptibles d’attraper et de propager la variante Delta que les personnes non vaccinées; même s’ils ne présentent aucun symptôme.

Déjà, les États-Unis assistent à un pic de cas de Covid-19 – les hospitalisations ont tendance à augmenter dans tout le pays.

Dans les États à faible taux de vaccination, en particulier l’Arkansas, la Floride, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri et le Nevada, qui comptaient en moyenne moins de 400 cas par jour début juillet et ont depuis signalé plus de 2 400 cas par jour, selon le Times .

Parmi les personnes admises dans les hôpitaux avec Covid-19, 97% ne sont pas vaccinées, selon le CDC.

La situation pour contrôler la propagation est si urgente que le président Joe Biden envisage de payer des billets verts américains pour se faire vacciner.

Biden a appelé les gouvernements locaux à mettre de côté une partie de son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars – qui comprenait 350 milliards de dollars pour aider les gouvernements des États et locaux à se remettre du coronavirus – et à offrir des paiements de 100 $ aux personnes qui n’ont pas encore retroussé leurs manches et reçu le vaccin .

« Je sais que payer des gens pour se faire vacciner peut sembler injuste pour les gens qui se sont déjà fait vacciner », a-t-il déclaré.

« Mais voici l’accord : si des incitations nous aident à vaincre ce virus, je pense que nous devrions les utiliser. Nous en bénéficions tous si nous pouvons faire vacciner plus de personnes. »

Les nouvelles données jettent une clé massive sur ce que les scientifiques avaient initialement répondu avec les versions antérieures de la maladie : à savoir que les personnes vaccinées étaient pour la plupart incapables d’infecter les autres. Crédit : Reuters

Les États-Unis assistent à une augmentation des cas de Covid-19 – les hospitalisations ont tendance à augmenter dans tout le pays Crédit : AP