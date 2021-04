Une entreprise de voyage basée à Meghalaya propose des forfaits de voyage passionnants à ceux qui ont reçu la vaccination contre le coronavirus, garantissant ainsi un voyage plus sûr et sans soucis, tout comme l’époque pré-Covid.

L’agence de voyage appelée Megh a annoncé son passionnant Voyage Vax cela durera six jours et cinq nuits. Le forfait est au prix de Rs 19 495 qui comprend également le billet d’avion. Le voyage promet de vous montrer la sérénité de la verdure luxuriante de Meghalaya qui prend vie pendant les moussons de juillet à septembre.

Le premier jour du voyage, les voyageurs atteindront l’aéroport de Guwahati depuis leurs lieux respectifs d’où le tour manager de Megh les récupérera et se rendra à Cherrapunjee. Le voyage permettra aux voyageurs de profiter des vues pittoresques de la région du nord-est, comme le lac Umiam et le majestueux point d’observation Mawkdok Dympep. La journée se terminera par un dîner et une nuit dans un endroit à Cherrapunjee.

Le deuxième jour, les voyageurs pourront explorer les majestueuses cascades en plein débit au milieu des moussons et les grottes mystérieuses de la cascade Nohkalikai, de la cascade Seven Sisters, de la cascade Dainthlen et de la charmante grotte Arwah Lumshynna. On peut également explorer les vitrines locales authentiques de miel et d’épices dans des centres désignés mis en place pour les touristes.

Et les jours suivants, le voyage promet d’emmener ses voyageurs dans des endroits comme le village de Mawlynnong, le Living Root Bridge et la forêt sacrée de Mawphlang. Il se termine à Guwahati dans le célèbre temple Kamakhya.

Selon les conditions du voyage, les personnes âgées de plus de 70 ans qui envisagent de faire ce voyage doivent être accompagnées d’un accompagnateur / membre de la famille. Ils sont également tenus de se soumettre à un examen médical au préalable et de fournir un certificat de condition physique avant d’effectuer la réservation.

