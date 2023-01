Les personnes travaillant avec exactitude et précision à haut débit amusent Internet

Il arrive souvent en faisant défiler les réseaux sociaux que nous rencontrons des personnes qui ont une rapidité et une précision insensées dans leur travail. S’il est rare de voir des personnes atteindre un tel niveau de compétences, il n’est pas impossible d’en trouver sur internet. Une de ces vidéos, qui est une compilation de personnes au travail, est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre des ingénieurs, des ouvriers du bâtiment, des ouvriers, etc. travaillant sur leurs chantiers avec une grande rapidité et précision. La première vidéo montre un travailleur roulant des tiges séparément d’un tas en marchant à reculons. Un autre clip montre des hommes posant plusieurs briques en coordination en quelques secondes. Un troisième clip montre quatre hommes à quatre niveaux différents faisant passer des matériaux de construction vers le haut avec une pelle en parfaite coordination.

La vidéo est une compilation de plusieurs séquences de ce type montrant des personnes travaillant intelligemment pour faire le travail à un rythme rapide. La longue vidéo de 253 secondes de plusieurs hommes et femmes talentueux est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux avec plus de 81 lakh de vues en deux jours (depuis le 15 janvier) et a reçu plus de 1,68 lakh de likes.

Les gens dans les commentaires ont discuté de la vidéo.

J’ai passé des mois à essayer de creuser des tranchées pour remplacer les gicleurs de mon jardin. J’ai finalement abandonné et engagé un jardinier. Il a fait faire les tranchées, posé les arroseurs et travaillé en un après-midi !— Peetie Peete (@Peetie_Peete) 16 janvier 2023

Un utilisateur a commenté : « J’ai passé des mois à essayer de creuser des tranchées pour remplacer les arroseurs dans mon jardin. J’ai finalement abandonné et engagé un jardinier. Il a fait faire les tranchées, les gicleurs ont été posés et ont fonctionné en un après-midi ! »

Cela m’irrite au plus haut point lorsque des gens disent que les extraterrestres ont dû aider les civilisations anciennes parce qu’ils n’avaient ni les outils ni les connaissances. Ingéniosité et physique, les gens. Ils avaient un besoin, ils ont trouvé comment le faire ! – Abinormal (@ abbygirl1028) 15 janvier 2023

Un autre utilisateur a commenté : « Cela m’irrite énormément quand les gens disent que les extraterrestres ont dû aider les civilisations anciennes parce qu’ils n’avaient pas les outils ou les connaissances. Ingéniosité et physique, les gens. Ils avaient un besoin, ils ont trouvé comment y parvenir !

J’ai l’impression que parfois les scientifiques nous mentent et que les pyramides étaient en fait super faciles à construire.— Drew Nagy (@ DrewNagy1) 15 janvier 2023

Un troisième utilisateur a écrit: “J’ai l’impression que parfois les scientifiques nous mentent et que les pyramides étaient super faciles à construire.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici