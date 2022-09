Les personnes transgenres sont-elles à risque de cancer du sein ?

Les personnes de tous les sexes peuvent avoir un cancer du sein, il est donc important que les hommes et les femmes trans transgenres en tiennent compte dans le cadre de leurs soins de santé.

“Toute personne qui a du tissu mammaire pourrait potentiellement ou théoriquement développer un cancer du sein”, déclare Fan Liang, MD, directeur médical du Center for Transgender Health de Johns Hopkins Medicine à Baltimore.

De nombreux facteurs influencent votre risque de cancer du sein, y compris vos propres antécédents médicaux, vos antécédents familiaux de cancer du sein, le fait que vous ayez ou non certains gènes qui rendent le cancer du sein plus probable et que vous receviez ou non un traitement affirmant le genre.

Il n’existe pas encore de lignes directrices officielles sur le dépistage du cancer du sein spécifiques aux personnes trans. Mais les experts ont des recommandations générales, détaillées ci-dessous.

Vous devriez discuter avec votre médecin du type de dépistage dont vous avez besoin, quand commencer et à quelle fréquence. Bien sûr, si vous remarquez une grosseur ou un autre changement inhabituel dans le sein, consultez votre médecin pour le faire vérifier. (« Dépistage » fait référence à la vérification de routine des signes possibles de cancer du sein, et non au diagnostic de la nature d’une masse ou d’un autre changement.)