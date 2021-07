Les personnes transgenres de Kolkata apprennent les services de santé de base pour servir la société

Les membres de la communauté transgenre ont reçu jeudi une formation aux premiers secours et aux bases des services de santé généraux dans le cadre d’un programme organisé par un hôpital privé de Calcutta.

Les tabous liés aux personnes transgenres en Inde les privent souvent d’accès aux soins de santé. La loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits) criminalise la discrimination à l’encontre d’une personne transgenre dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé, de la circulation et du droit de résider. Mais la discrimination à leur encontre est toujours endémique. La session de formation par les médecins et les infirmières de l’hôpital Peerless a été organisée dans le but de donner aux membres les moyens de prendre soin de leurs besoins de santé de base et de ceux des autres. Environ 20 hommes et femmes trans ont participé au programme. En plus d’apprendre à effectuer une procédure de réanimation cardio-pulmonaire (RCR), ils ont appris à fournir une assistance médicale à un patient victime d’un arrêt cardiaque.

Ranjita Sinha, secrétaire de l’Association des transgenres du Bengale, a déclaré : « Le manque d’accès à des établissements de santé appropriés est un problème grave auquel les personnes transgenres sont confrontées dans leur vie quotidienne. Ils sont victimes d’intimidation en allant à l’hôpital encore aujourd’hui. Même après plusieurs jugements et ordonnances rendus par la Cour suprême de l’Inde et d’autres hautes cours, rien n’a changé. Cette initiative aidera les gens de la communauté à devenir autonomes et ils pourront aider les autres dans toute situation d’urgence. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais de telles mesures nous feront avancer. »

Le Dr Subhrajyoti Bhowmik, directeur clinique à l’hôpital Peerless, a supervisé la séance. Il a déclaré : « La communauté transgenre doit se manifester car elle fait partie de la société. Il s’agit d’un programme inclusif pour enseigner le soutien de base en matière de santé. Avant cela, nous avons mené de nombreux programmes de ce type. »

Récemment, Telangana a eu deux cliniques gérées par des membres de la communauté. Le Bengale occidental fait également des pas dans la même direction.

