Des militants participent à un rassemblement au Reflecting Pool of the US Capitol le 10 avril 2019, à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Le président Joe Biden vient de tenir l’une de ses principales promesses de campagne aux personnes trans.

Trois ans après que le président de l’époque, Donald Trump, eut tweeté qu’il ordonnerait l’interdiction des membres transgenres des services, le président actuel Joe Biden a ordonné au Pentagone d’annuler la politique lors d’une réunion avec son nouveau secrétaire à la Défense et les chefs conjoints.

Lundi, Biden a signé un décret pour revenir à une politique d’inclusion trans dans les forces armées – c’est similaire, à quelques exceptions près, à celle mise en place pour la première fois par l’administration Obama en 2016.

« Le président Biden estime que l’identité de genre ne devrait pas être un obstacle au service militaire et que la force de l’Amérique se trouve dans sa diversité », lit-on dans un communiqué de la Maison Blanche envoyé aux journalistes lundi, selon un rapport du HuffPost. «Cette question de savoir comment permettre à tous les Américains qualifiés de servir dans l’armée est facilement résolue en reconnaissant nos valeurs fondamentales. L’Amérique est plus forte, chez elle et partout dans le monde, lorsqu’elle est inclusive. L’armée ne fait pas exception.

Les défenseurs des LGBTQ ont été encouragés par la nouvelle de l’action rapide de Biden. «Ce renversement démontre que pour le plus grand employeur du monde, le département américain de la Défense, les qualifications pour un emploi devraient toujours remplacer les préjugés», a déclaré Erin Uritus, PDG d’Out & Equal Workplace Advocates, un groupe de défense de l’emploi LGBTQ, dans un communiqué. «Cette décision aura sans aucun doute des répercussions chez les employeurs, dont beaucoup ont investi dans des programmes visant à soutenir l’inclusion des transgenres et des LGBTQ au sens large.»

Il est difficile de compter le nombre de soldats transgenres actuellement en service, mais une étude réalisée en 2014 par le Williams Institute de l’UCLA a estimé qu’il y avait environ 15 500 personnes trans servant dans l’armée américaine. Il est généralement admis que l’armée américaine est le plus grand employeur américain de personnes transgenres.

La révocation de l’interdiction est un principe démocratique fondamental depuis que Trump a institué l’interdiction pour la première fois en 2017, et Biden avait promis de le faire lors de son premier jour de fonction. Bien que Biden n’ait pas inversé la politique le premier jour, choisissant plutôt d’attendre que Lloyd Austin soit confirmé à son nouveau poste de secrétaire à la défense par le Sénat (ce qui a eu lieu vendredi), son administration a déjà montré son engagement à renverser les anti- Politiques LGBTQ.

Parmi les 14 actions exécutives qu’il a signées le jour de l’inauguration, il y avait un ordre d’appliquer et d’étendre les protections contre la discrimination LGBTQ dans tout le gouvernement fédéral, ce qui a suscité une réprimande légère mais forte de la part des conservateurs et des militants anti-trans. Le renversement de l’interdiction militaire était la prochaine étape logique pour faire reculer les politiques anti-trans de Trump.

L’interdiction militaire de Trump a été l’affichage le plus public du programme anti-trans de son administration

En juin 2016, le président Barack Obama Le secrétaire à la Défense Ash Carter a annoncé que le DOD lèverait son interdiction de longue date sur les membres transgenres des services, un vestige des jours avant même l’ère «ne demandez pas, ne dites pas» de l’enrôlement queer. La politique permettait aux personnes trans à la fois de s’enrôler et de servir tout comme les cisgenres, supprimant des décennies d’obstacles préjudiciables au service.

Cette politique a été inversée assez rapidement sous Trump, dont les conseillers évangéliques ont recherché un large éventail de restrictions gouvernementales sur la vie des personnes trans, y compris celles de l’armée.

Malgré le bilan de son administration sur la question, Trump a rarement mentionné les personnes trans lui-même. Ses tweets du 26 juillet 2017, interdisant les personnes trans de l’armée, étaient une exception.

«Après avoir consulté mes généraux et experts militaires, sachez que le gouvernement des États-Unis n’acceptera ni n’autorisera … les personnes transgenres à servir à quelque titre que ce soit dans l’armée américaine», a-t-il déclaré dans une série de tweets, citant que le les militaires «ne peuvent pas être accablés par les énormes frais médicaux et les perturbations que les transgenres entraîneraient dans l’armée.»

Bien que Trump ait noté le coût présumé des soins médicaux liés à la transition pour justifier son interdiction des troupes trans, selon un rapport de 2016 de la RAND Corporation, l’armée n’aurait besoin que de 2,4 à 8,4 millions de dollars par an pour payer les soins liés à la transition, une augmentation de 0,4 à 0,13 pour cent des dépenses de santé. L’armée dépense cinq fois ce montant en Viagra seul.

En fin de compte, la politique d’exclusion de Trump a mis du temps à se développer et à être mise en œuvre, en partie à cause de plusieurs poursuites fédérales contre l’interdiction. – ne s’achevant qu’en janvier 2019. La politique militaire de Trump a forcé toutes les troupes à servir et à se présenter en fonction des stéréotypes sexuels et des rôles de genre de leur sexe assigné à la naissance. En d’autres termes, les femmes transgenres atteintes de dysphorie de genre seraient toujours autorisées à servir tant qu’elles renonceraient au traitement hormonal substitutif, continueraient d’être désignées par un nom masculin et des pronoms masculins et respecteraient les normes de toilettage et physiques masculines applicables. Les militants trans l’ont comparé à la thérapie de conversion forcée.

Bien que la politique prévoyait des troupes qui avaient déjà commencé la transition lorsque la politique a été mise en place, les critiques de l’interdiction ont souligné à quel point une telle politique était manifestement transphobe.

L’administration, à son tour, a tenté de faire valoir au tribunal que la politique n’était pas une «interdiction» en soi, puisqu’elle permettait aux troupes transgenres de servir – mais seulement si elles s’engageaient publiquement à ne pas faire la transition. Mais une interdiction de transition est en fait une interdiction des personnes trans elles-mêmes.

Ce que l’ordre de Biden dit et fait réellement

Selon le texte du décret, «Les séparations involontaires, les congédiements et les refus de réinscription ou de maintien de service sur la base de l’identité de genre ou dans des circonstances liées à l’identité de genre» sont désormais interdits.

L’interdiction des nouveaux enrôlements de personnes trans est notamment absente de cette liste de pratiques interdites, ce qui ne permet pas de savoir si les nouveaux inscrits peuvent faire l’objet de discrimination. La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de clarification de Vox.

Comme je l’ai déjà signalé, l’OE n’annule pas immédiatement toutes les restrictions sur le service trans. Pour l’instant, la dysphorie de genre n’est pas une cause de sortie, mais les enrôlements trans sont toujours en attente. Le DOD et le DHS, après consultation des chefs d’état-major, doivent produire un rapport dans les 60 jours. pic.twitter.com/imsxIU6ntv – Chris Johnson (@ chrisjohnson82) 25 janvier 2021

Mais les experts juridiques LGBTQ ont mis en garde contre la précipitation pour juger si les nouveaux enrôlements restent interdits. «Je comprends que les gens sont impatients de voir l’ordre complet et de confirmer sa portée, mais je suis convaincu que l’intention est d’englober à la fois les enrôlements et le service continu», a déclaré Shannon Minter, directrice juridique du National Center of Lesbian Rights, à Vox avant la publication du texte du décret. NCLR avait précédemment poursuivi l’administration Trump pour l’interdiction.

Le décret ordonne également au Pentagone d’examiner les dossiers des personnes renvoyées en vertu de la politique de Trump et d’élaborer des directives claires pour ajuster les dossiers des personnes punies en vertu de l’ancienne politique.

Selon Chris Johnson du Washington Blade, L’ordre de Biden donne aux départements de la Défense et de la Sécurité intérieure 60 jours pour progresser dans la levée de l’interdiction. La fenêtre de 60 jours est nettement plus longue que les 30 jours que le Palm Center, un groupe de réflexion indépendant et non partisan pour les politiques publiques, a estimé qu’il faudrait pour annuler complètement l’interdiction.