La peur de quitter la sécurité de votre propre maison est une chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier pendant COVID-19.

Pour de nombreuses personnes transgenres noires, cette peur n’est pas nouvelle.

«COVID a rendu beaucoup de choses avec lesquelles je luttais 100 fois plus mauvais», a déclaré Naori, une personne trans noire qui a demandé à utiliser son nom en ligne pour cette histoire afin de protéger son identité.

Les Naori – qui utilisent eux / leurs pronoms – ont été coupés par leurs proches après leur sortie et ont ressenti des regards furieux de la part des gens dans la rue.

Naori a eu des problèmes de santé mentale avant 2020, mais a déclaré que celle-ci avait «régressé» à mesure que la pandémie progressait.

Les personnes transgenres noires sont confrontées au racisme, aux préjugés sexistes et à la transphobie – et souvent au sans-abrisme et aux abus. L’intersection de ces luttes – associée au COVID-19 et à une année de calcul de la justice sociale – rend difficile la recherche d’un fournisseur de soins de santé abordable capable de comprendre ces besoins uniques.

« C’était plus de travail que ce à quoi je m’attendais », a déclaré Naori. « Je n’ai aucun revenu pour payer un thérapeute, mais en plus de cela, je dois trouver … pas seulement un thérapeute normal, mais quelqu’un qui comprend les problèmes spécifiques. d’une personne trans noire.

Mais pendant la pandémie, les organisations à but non lucratif se sont mobilisées pour répondre aux besoins. Certains, comme The Okra Project, ont créé des fonds pour payer des séances de thérapie pour les personnes trans noires. D’autres, y compris les National Queer and Trans Therapists of Color Network, ont travaillé pour mettre en relation les gens avec des prestataires de santé mentale qui savent comment s’occuper des militants à la pointe des mouvements de justice sociale et des identités trans noires. Et certains conseillers en formation apportent leur aide gratuitement.

Les experts disent que l’aide est désespérément nécessaire, maintenant plus que jamais

Cette année, les personnes trans noires se sont battues contre «la peur et un tel chagrin et perte», a déclaré la fondatrice d’Okra Project, Ianne Fields Stewart, mais elles ne parlaient pas nécessairement de ce qu’elles ressentaient.

Vivre en tant que personne trans noire peut induire de l’anxiété au quotidien, a déclaré une personne trans noire. (Il souhaitait également rester anonyme.) En 2020, cependant, il a remarqué que « la tension sur un tas de fronts rend difficile de se déplacer à travers le monde avec ces choses qui planent sur vous, directement et indirectement. »

La mort de Breonna Taylor, George Floyd et Daniel Prude aux mains de la police a catapulté le mouvement Black Lives Matter dans le courant dominant cette année, galvanisant les manifestants, les artistes et les militants.

Mais la mort par la police de Tony McDade, Layleen Polanco et Angel Haynes est passée largement inaperçue. Ces Noirs étaient trans.

«Ce travail est si important pour [Black trans people] être dans la rue, rester actif et activé », a déclaré Stewart. «Cependant, je pense que lorsque nous passons autant de temps à nous battre et que nous ne passons pas assez de temps à guérir, nous ne nous préparons pas au succès.»

En août, les données de la campagne pour les droits de l’homme indiquaient que 2020 avait déjà battu un record du nombre de personnes transgenres tuées violemment en un an. En 2020, au moins 44 les personnes trans étaientassassinés aux États-Unis, la plupart noirs ou Latinx. La campagne note que le total réel est probablement plus élevé, mais ces histoires sont souvent ignorées ou mal rapportées, peut-être parce que la personne n’a pas été identifiée comme transgenre.

Une recherche de l’American Public Health Association a révélé que les jeunes femmes transgenres de couleur courent un risque plus élevé d’être assassinées que leurs homologues cisgenres.

Une étude de la Yale School of Public Health a révélé que les expériences intersectionnelles négatives – comme être noir et trans – pourraient exacerber les sentiments de conflit d’identité, ce qui peut entraîner une détresse psychologique chez les personnes LGBTQ + noires.

« Lorsque vous êtes en transition, ou lorsque vous êtes complètement en transition, il y a beaucoup de choses qui surviennent – beaucoup de tristesse, beaucoup de travail sur les traumatismes passés afin de devenir la personne en bonne santé que vous êtes », a déclaré Alex Francisco , le coordinateur des services à la jeunesse du Rockland County Pride Center à New York.

Pour aider, The Okra Project a créé des fonds de santé mentale portant le nom de McDade et Nina Pop, deux personnes trans noires assassinées en 2020.

New Jersey:Le projet de loi vise à éliminer la discrimination des gardiens contre les personnes âgées LGBTQ

Les fonds Pop et McDade ont offert aux personnes trans noires une séance gratuite avec un thérapeute noir. Le fondateur Stewart a déclaré que 125 personnes avaient utilisé ce soutien pour l’aide à la santé mentale depuis mai.

Tout comme les fonds du Projet Okra visent à soutenir les personnes impliquées dans les récentes manifestations, le National Queer and Trans Therapists of Color Network pratique un cadre appelé la justice de guérison.

Il examine «les façons dont nous réagissons au deuil, aux traumatismes, à la violence et aux préjudices dans nos communautés», a déclaré Erica Woodland, fondatrice et directrice générale du réseau. Il a dit qu’il appelle les gens à interroger la violence structurelle en tant que racine de la souffrance parmi les communautés noires et LGBTQ.

«Lorsque les communautés sont très traumatisées, elles sont beaucoup plus faciles à contrôler», a déclaré Woodland. «Vous pouvez en quelque sorte initier la violence à travers les générations qui continue parce que nous avons été privés de nos traditions culturelles et de nos pratiques pour vraiment guérir.»

Woodland a remarqué beaucoup plus de santé mentaleLes praticiens ont rejoint l’annuaire du réseau en 2020, y compris certains d’États dans lesquels le groupe n’avait pas de contacts auparavant.

Il a également constaté une augmentation significative du nombre de personnes sollicitant des services de crise. C’est un changement bienvenu pour des personnes comme Naori, qui ont eu du mal à joindre quelqu’un sur les lignes de crise pendant la pandémie.

New Jersey:La communauté transgenre salue la décision de changement de nom de la Cour suprême de l’État

Problèmes de logement:Les jeunes LGBTQ font face à une « épidémie » au sein de la pandémie COVID: un manque de logement sûr

Le National Queer and Trans Therapists of Color Network est sur la bonne voie pour fournir des soins de santé mentale à environ 60 personnes cette année. Woodland prévoit dépenser 35 000 $ cette année pour un maximum de six séances de santé mentale pour chaque personne soutenue par le fonds.

Woodland a déclaré que les organisations de base, comme son réseau et The Okra Project, ne peuvent pas se substituer à une couverture plus large des soins de santé. Le réseau ne peut pas répondre aux nombreuses demandes d’étendre les soins pris en charge pour le moment, et Woodland a reconnu que six séances ne suffisent pas pour faire face aux crises auxquelles les gens sont confrontés.

Un certain nombre de prestataires impliqués dans le réseau se spécialisent dans la prise en charge des militants et des organisateurs. Ces thérapeutes, que Woodland appelait les thérapeutes politisés, comprennent des problèmes spécifiques, en particulier les problèmes de sécurité auxquels les personnes «hautement criminalisées et surveillées» sont confrontées.

«Si vous êtes directement confronté à l’État, vous faites face à un traumatisme en temps réel et à un traumatisme historique», a déclaré Woodland. «Avoir des thérapeutes politisés est vraiment essentiel parce que si vous ne le faites pas, vous avez des gens qui essaient essentiellement de vous aider à faire face à l’oppression au lieu d’essayer de la changer.

‘Donner aux gens ce dont ils ont besoin’

Le répertoire du National Queer and Trans Therapists of Color Network répertorie environ 200 praticiens en santé mentale. Il existe des ressources disponibles pour les personnes transgenres noires, mais ce n’est pas suffisant, a déclaré Francisco, le coordonnateur des services à la jeunesse.

«Nous devons être en mesure de fournir à cette partie spécifique de la communauté tout ce dont elle a besoin pour réussir», a déclaré Francisco.

Woodland pense que l’annuaire du réseau est le seul à desservir les communautés queer, trans, noires et autochtones de couleur (QTBIPOC) qui n’incluent que les fournisseurs des mêmes identités. Les personnes figurant dans l’annuaire indiquent leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur race et leur appartenance ethnique afin que les personnes qui demandent des soins puissent trouver une personne ayant une connaissance approfondie de leur origine.

Le réseau et The Okra Project comptent en partie sur les dons pour continuer à offrir un soutien en santé mentale aux personnes trans noires. Woodland a déclaré que le partage de l’annuaire aide à faire passer le mot, et Stewart souhaite un soutien sous forme d’idées.

«C’est toujours utile quand les gens viennent nous voir et disent:« J’ai regardé ce que vous avez fait, et voici ce que je pense que je peux faire pour aider », a déclaré Stewart. «C’est vraiment génial parce que les gens sont alors en mesure de nous offrir des ressources que nous n’aurions jamais pensé demander.»

Tous les groupes partagent un objectif, résumé par Woodland: «Nous essayons littéralement de nous assurer que les gens ont ce dont ils ont besoin.»

Après environ six mois à la recherche d’un thérapeute qui comprend les besoins intersectionnels d’une personne trans noire, Naori a commencé à voir quelqu’un en octobre et a déclaré que l’expérience avait été positive. Le thérapeute est un conseiller en formation qui offre des services gratuitement, mais Naori ne sait pas combien de temps ils pourront les voir. Quoi qu’il en soit, Naori prévoit de continuer à recevoir des soins de santé mentale, car ils ont déclaré qu’une base solide était nécessaire avant la transition.

« J’ai connu quelques personnes trans qui ne sont plus là et qui luttaient vraiment pour leur santé mentale », a déclaré Naori. « Ils avaient vraiment besoin de ces ressources et ils ne les avaient pas et ils sont décédés. J’ai de la chance d’avoir ce que j’ai. »

Plus d’organisations qui soutiennent la communauté transgenre noire:

Fearless Femme 100 a formé un projet visant à fournir des soins de santé mentale gratuits au QTBIPOC en réponse à la pandémie COVID-19.

Harriet’s Apothecary se définit comme un village de guérison intergénérationnel dirigé par des femmes noires, des personnes queer et trans qui s’efforcent de créer des espaces de guérison abordables, accessibles et inclusifs.

For the Gworls collecte des fonds pour aider à payer le loyer et les chirurgies d’affirmation de genre pour les personnes trans noires.

Black Trans Travel Fund est une organisation basée sur l’aide mutuelle qui aide les femmes trans noires de New York et du New Jersey à accéder à un transport sûr.

Le collectif Trans Women of Color se concentre sur la guérison de la justice, comme le National Queer and Trans Therapists of Color Network, et vise à élever la voix des communautés tout en poussant à la libération.

Le Marsha P. Johnson Institute protège les personnes transgenres noires par le plaidoyer et l’organisation afin de récupérer la vie et l’héritage de Johnson, un leader du mouvement initial pour les droits LGBTQ.

Le projet Audre Lorde éduque et mobilise les personnes LGBTQ de couleur pour faire pression pour le bien-être communautaire et la justice sociale. C’est aussi un centre d’organisation communautaire axé sur la région de New York.

