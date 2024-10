Les personnes souffrant de dépression pourraient administrer une stimulation cérébrale à la maison, selon un essai | Science

Les personnes souffrant de dépression majeure pourraient soulager leurs symptômes en s’auto-administrant une forme de stimulation cérébrale électrique à domicile, selon un essai clinique de la thérapie.

Les patients ayant suivi un traitement de 10 semaines avaient environ deux fois plus de chances de voir leur dépression entrer en rémission que ceux d’un groupe témoin ayant effectué la même procédure avec le courant coupé.

Les résultats suggèrent que les personnes souffrant de dépression pourraient bénéficier d’une stimulation cérébrale bénéfique sans avoir à se rendre dans une clinique et que le traitement pourrait devenir une alternative efficace pour ceux qui ne veulent pas ou ne répondent pas aux thérapies plus traditionnelles.

« Il s’agit d’un traitement potentiel de première intention contre la dépression », a déclaré Cynthia Fu, professeur de neurosciences affectives et de psychothérapie au King’s College de Londres et auteur principal de l’étude.

« Il peut également être utilisé pour les personnes dont la dépression ne s’est pas améliorée avec les antidépresseurs, pour les personnes qui n’aiment pas les antidépresseurs ou qui ne veulent pas de psychothérapie. »

Pour l’essai de phase deux, 174 personnes souffrant de trouble dépressif majeur ont reçu un casque pour délivrer ce que l’on appelle la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS). Le casque, produit par Flow Neuroscience, qui a également financé l’essai, contient deux électrodes qui appliquent un faible courant allant jusqu’à 2 milliampères sur le front.

Le cours de 10 semaines a été supervisé en temps réel par vidéoconférence, commençant par cinq séances de 30 minutes par semaine pendant trois semaines, suivies de trois séances de 30 minutes par semaine pendant les sept semaines suivantes.

Alors que la moitié des participants ont reçu une stimulation électrique cérébrale comme prévu, l’autre moitié a, sans le savoir, suivi une thérapie « inactive », où l’appareil délivrait un courant bref et faible au début et à la fin de la séance, mais ne fournissait aucune stimulation.

Écrire dans le journal Médecine naturelleles chercheurs rapportent que la dépression s’est améliorée dans les deux groupes au cours du cours de 10 semaines, selon leurs scores sur des échelles de dépression standard.

Mais ce sont ceux qui ont bénéficié d’une stimulation cérébrale active qui se sont le plus améliorés. Le taux de rémission dans le groupe de stimulation cérébrale était de 44,9 % contre 21,8 % dans le groupe témoin inactif.

On estime que 5 % des adultes dans le monde souffrent de dépression. Les traitements les plus courants sont les antidépresseurs et les thérapies psychologiques, mais plus d’un tiers des personnes souffrant de trouble dépressif majeur n’atteignent pas une rémission clinique complète.

Le tDCS fait fonctionner plus facilement les neurones des régions frontales du cerveau, un effet qui aurait un impact bénéfique sur le réseau cérébral plus large affecté par la dépression.

« Nous avons constaté un effet placebo, les personnes recevant le traitement inactif montrant une amélioration », a déclaré Fu au Guardian. « Mais il y avait plus de personnes dans le bras de traitement actif dont la dépression s’était améliorée que dans le bras de traitement inactif. »

Le tDCS est déjà utilisé pour traiter des affections telles que la psychose et les troubles de l’alimentation, et les essais menés jusqu’à présent suggèrent que la procédure est sûre. Le courant délivré au cerveau est au moins 400 fois plus faible que celui utilisé en thérapie électroconvulsive, ce qui induit une crise généralisée dans le cerveau. Pour réduire les risques liés à une stimulation prolongée, l’appareil s’éteint après 30 minutes.

« Bien que le tDCS pour dépression soit à Nice [National Institute for Health and Care Excellence] depuis 2015 et est considéré comme « sûr », des incertitudes quant à son efficacité demeurent », a déclaré Myles Jones, maître de conférences en psychologie à l’Université de Sheffield, qui n’a pas participé à l’étude.

« Cette étude démontre que l’utilisation répétée du tDCS à domicile est associée à une réduction d’une mesure clé de la dépression. »

Il a ajouté : « Bien que des doses uniques de tDCS se soient révélées équivoques dans la modification de l’activité neuronale et des performances cognitives, une utilisation prolongée sur plusieurs jours ou semaines s’est avérée cliniquement efficace dans la dépression, les acouphènes et toute une gamme de conditions. »