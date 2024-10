Les personnes séropositives peuvent recevoir en toute sécurité des reins de donneurs séropositifs

Selon une étude observationnelle, la transplantation rénale provenant de donneurs séropositifs ne semble pas inférieure à celle provenant de donneurs non séropositifs en termes de sécurité pour les receveurs séropositifs.

Parmi 198 patients séropositifs ayant reçu un rein d’un donneur décédé, le risque d’événement lié à la sécurité dans un délai médian de 2,2 ans était similaire entre les deux groupes (HR ajusté 1,00, IC à 95 % 0,73-1,38), a rapporté Christine Durand, MD, directeur médical du Transplant Research Center de Johns Hopkins Medicine à Baltimore, et ses collègues.

Un événement de sécurité a été défini comme un décès quelle qu’en soit la cause, une perte de greffon, un événement indésirable grave, une infection par le VIH, un échec persistant du traitement anti-VIH ou une infection opportuniste, ont-ils noté dans le rapport. Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Les critères de jugement secondaires et les événements indésirables étaient également similaires entre les deux groupes de transplantation.

« En tant que personne qui prend soin des personnes séropositives et qui est témoin des progrès que nous avons accomplis en matière de traitement, je n’ai pas été personnellement surprise par notre découverte selon laquelle les greffes de rein provenant de donneurs séropositifs et de receveurs séropositifs étaient aussi sûres et efficaces que celles provenant de donneurs non infectés. VIH, mais je soupçonne que beaucoup de gens pourraient être surpris, car la peur et les idées fausses concernant le VIH demeurent », a déclaré Durand Page Med aujourd’huiajoutant qu’elle espère que ces résultats « contrecarreront tous les doutes qui subsistent quant à la sécurité de cette pratique ».

Jusqu’au Loi sur l’équité en matière de politique relative aux organes liés au VIH (HOPE) a été promulguée par le président Obama en 2013, il y avait une interdiction fédérale de la transplantation d’un donneur séropositif à un receveur séropositif. La procédure est désormais autorisée uniquement à des fins de recherche.

Dans un éditorial d’accompagnementElmi Muller, MD, PhD, MBA, de l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, a noté que cette pratique pourrait bientôt dépasser les limites du cadre de recherche.

« Nous pouvons désormais prendre des procédures qui étaient auparavant expérimentales et les mettre en œuvre comme norme de soins », a écrit Muller. « Ces résultats auront des effets considérables dans de nombreux pays qui ne pratiquent pas de transplantations avec ces organes. »

Durand a noté que l’administration Biden a récemment proposé une règle qui supprimerait les exigences en matière de recherche clinique et de comité d’examen institutionnel pour la transplantation de reins et de foies de donneurs séropositifs à des receveurs séropositifs.

« Si cette règle est approuvée, les bénéfices de cette pratique deviendront plus accessibles dans tout le pays et davantage de vies seront sauvées », a-t-elle déclaré.

« La transplantation du VIH vers le VIH est sûre et sauve des vies », a-t-elle ajouté. « Cela apporte un avantage aux personnes vivant avec le VIH et c’est important car actuellement, les personnes vivant avec le VIH courent un risque plus élevé de décès sous dialyse et sont confrontées à des inégalités dans l’accès à la greffe. »

Cette pratique profite également aux personnes non séropositives qui sont sur la liste d’attente pour une transplantation rénale, a souligné M. Durand. « Lorsqu’il y a plus d’organes disponibles pour la transplantation, tout le monde a de meilleures chances de progresser sur la liste. »

Pour cette étude, Durand et ses collègues ont inclus des adultes de 26 centres de transplantation à travers les États-Unis. Tous souffraient du VIH, d’une insuffisance rénale terminale et répondaient aux critères locaux de transplantation rénale et ont consenti à envisager de recevoir un rein d’un donneur décédé séropositif. Ils devaient également avoir un nombre de cellules CD4+ d’au moins 200 cellules/μL, suivre un traitement antirétroviral actif et avoir un taux d’ARN du VIH inférieur à 50 copies/mL. Les personnes présentant une infection opportuniste active, des antécédents de leucoencéphalopathie multifocale progressive et un lymphome du système nerveux central ont été exclues.

Les caractéristiques des donneurs étaient généralement similaires entre les deux groupes, mais les donneurs séropositifs étaient plus souvent noirs, avaient un score médian inférieur à l’indice de profil du donneur rénal et étaient plus souvent séropositifs pour l’hépatite B et le cytomégalovirus par rapport aux donneurs non séropositifs.

En ce qui concerne les critères de jugement secondaires, il n’y avait aucune différence significative entre les patients ayant eu des donneurs séropositifs et non séropositifs pour :

Survie globale à 1 an (94 % vs 95 %) et à 3 ans (85 % vs 87 %)

Survie sans perte de greffon à 1 an (93 % vs 90 %) et 3 ans (84 % vs 81 %)

Rejet à 1 an (13% vs 21%) et 3 ans (21% vs 24%)

L’incidence des événements indésirables graves, des infections, des complications chirurgicales ou vasculaires et du cancer était également similaire entre les groupes. Cependant, l’incidence de l’infection par le VIH était significativement plus élevée chez les receveurs de reins provenant de donneurs séropositifs (rapport des taux d’incidence 3,14, IC à 95 % 1,02-9,63). La raison la plus courante de l’infection par le VIH était la non-observance du traitement antirétroviral.

Une surinfection potentielle par le VIH a également été signalée dans le groupe dont les donneurs étaient séropositifs. Il s’agit d’un événement rare associé à une transplantation rénale VIH-VIH, qui pourrait contribuer à une infection par le VIH ou à un échec persistant du traitement anti-VIH. Aucun cas d’échec persistant du traitement anti-VIH n’est survenu dans cette étude.

Même si la nature observationnelle de l’étude constituait une limite, les chercheurs ont souligné que tous les patients étaient également éligibles à un rein provenant d’un donneur séropositif ou non.

Kristen Monaco est une rédactrice principale qui se concentre sur l’actualité en endocrinologie, psychiatrie et néphrologie. Basée au bureau de New York, elle travaille dans l’entreprise depuis 2015.

Divulgations L’étude a été financée par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Durand a fait état de relations avec Gilead Sciences et le NIH. D’autres auteurs de l’étude ont fait état de relations avec l’American Society of Transplantation, Nestlé, Aerium Therapeutics, la Journal américain de transplantationl’Infectious Diseases Society of America, Merck, Scynexis, Takeda, le United Network for Organ Sharing, UpToDate, AstraZeneca, la Cystic Fibrosis Foundation, Karius, Pfizer, Red Queen Therapeutics, Regeneron Pharmaceuticals, GSK, Janssen Biotech, Louisiana Organ Procurement Organisation, Transplantation cliniquel’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, CareDx, Natera, Eurofins Viracor, Moderna, Sanofi-Aventis, Abbott Laboratories, Ablynx, Chimerix, Karyopharm Therapeutics, Schering-Plough, ViiV Healthcare, l’American Physician Institute, DiaSorin, le Association pour l’avancement du sang et des biothérapies, Ortho Clinical Diagnostics et TheraFlex. Muller n’a signalé aucune divulgation. Source principale Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre Référence source : Durand CM, et al « Sécurité de la transplantation rénale provenant de donneurs séropositifs » N Engl J Med 2024 ; DOI : 10.1056/NEJMoa2403733. Source secondaire Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre Référence source : Muller E « Le don d’organes séropositifs comme norme de soins en matière de transplantation » N Engl J Med 2024 ; DOI : 10.1056/NEJMe2411549.