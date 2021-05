Les personnes sans pointage de crédit pourront bientôt obtenir des cartes de crédit

Il sera bientôt possible d’obtenir une carte de crédit même si vous n’avez pas de pointage de crédit.

Dès cet automne, des banques telles que JPMorgan Chase, Wells Fargo et US Bancorp lanceront un programme pilote collectif intégrant les données de l’épargne et des comptes chèques des candidats pour augmenter leurs chances d’obtenir une carte de crédit, a rapporté le Wall Street Journal.

Le programme comprendra des données provenant de toutes les banques et vise à aider ceux qui sont financièrement responsables mais qui n’ont pas été en mesure de créer du crédit à faire une demande et à obtenir des cartes de crédit, signalant un changement majeur dans l’accès qui pourrait aider des millions d’adultes américains à établir et à augmenter le crédit. .

« Cela peut certainement changer la donne pour ceux qui n’ont peut-être pas eu la possibilité d’accorder un crédit auparavant », a déclaré Greg Giardino, planificateur financier certifié et conseiller financier chez JM Franklin & Company à Tarrytown, New York. « Je pense que c’est une excellente idée. »