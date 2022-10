Les personnes sans enfants peuvent repenser «l’ensemble des fondements» de leur plan financier

Il est difficile de déterminer exactement combien d’Américains n’ont pas d’enfants et ne prévoient pas d’en avoir. Selon les estimations du recensementenviron 11% des Américains de 55 ans et plus n’ont pas d’enfant, mais des données récentes suggèrent que ce nombre pourrait augmenter.

Environ 1 adulte sur 5 a déclaré ne pas vouloir d’enfants dans un enquête récente sur les Michiganders menée par des chercheurs de la Michigan State University. C’est une bande de données relativement étroite, mais comme le Michigan est démographiquement similaire à l’ensemble des États-Unis, il est raisonnable de supposer qu’environ 50 à 60 millions d’Américains n’ont pas d’enfants, selon les chercheurs.

Si ces chiffres sont même proches de la précision, des millions de personnes reçoivent des conseils financiers qui ne sont pas adaptés à leurs besoins.

“La plupart, sinon la totalité, des règles financières empiriques supposent que vous avez des enfants”, déclare Jay Zigmont, planificateur financier agréé et auteur de “Portraits of Childfree Wealth”. Enlevez la possibilité d’enfants de l’équation, et “toute la base de votre plan financier change”.