Les personnes riches présentent un risque génétique de cancer plus élevé que les pauvres, selon une étude

Les personnes riches sont génétiquement plus exposées au risque de cancer que les pauvres, révèlent de nouvelles recherches.

La nouvelle étude, menée à l’Université d’Helsinki en Finlande, a examiné la relation entre le statut socio-économique, ou SSE, et un éventail de maladies.

Les résultats suggèrent que les personnes privilégiées bénéficiant d’un SSE élevé courent également un risque génétique accru de cancer du sein, de la prostate et d’autres types de cancer.







Les personnes ayant un statut socio-économique plus élevé courent plus de risques de développer un cancer du sein, de la prostate et d’autres types de cancer, selon les experts. GrosseCaméra

À l’inverse, les personnes les moins riches sont génétiquement plus sensibles au diabète et à l’arthrite, ainsi qu’à la dépression, à l’alcoolisme et au cancer du poumon, ont indiqué les experts.

La responsable de l’étude, le Dr Fiona Hagenbeek, de l’Institut de médecine moléculaire de Finlande (FIMM) de l’université, a déclaré que les premiers résultats pourraient conduire à l’ajout de scores de risque polygéniques – utilisés pour mesurer le risque de maladie sur la base de la génétique – aux protocoles de dépistage de certaines maladies.

« Comprendre que l’impact des scores polygéniques sur le risque de maladie dépend du contexte peut conduire à des protocoles de dépistage plus stratifiés », a déclaré le Dr Hagenbeek au South West News Service.

« Par exemple, à l’avenir, les protocoles de dépistage du cancer du sein pourraient être adaptés afin que les femmes présentant un risque génétique élevé et très instruites bénéficient d’un dépistage plus précoce ou plus fréquent que les femmes présentant un risque génétique plus faible ou moins instruites », a-t-elle déclaré.

Pour mener l’étude, l’équipe du Dr Hagenbeek a extrait des données génomiques, SES et de santé sur environ 280 000 Finlandais, âgés de 35 à 80 ans.

Des études antérieures auraient montré la présence de certaines différences en termes de risque, similaires à ce que les chercheurs ont découvert cette fois-ci.

Cette étude, cependant, a été présentée comme la première à rechercher le lien entre 19 maladies communes aux pays à revenus élevés.

« La plupart des modèles de prévision des risques cliniques incluent des informations démographiques de base telles que le sexe biologique et l’âge, reconnaissant que l’incidence de la maladie diffère entre les hommes et les femmes et dépend de l’âge », a déclaré le Dr Hagenbeek.

« Reconnaître qu’un tel contexte est également important lors de l’intégration des informations génétiques dans les soins de santé est une première étape importante.

« Mais nous pouvons désormais montrer que la prédiction génétique du risque de maladie dépend également du milieu socio-économique de l’individu.







Les protocoles de dépistage du cancer du sein pourraient être adaptés afin que les femmes présentant un risque génétique élevé soient signalées plus tôt, ont indiqué les auteurs de l’étude. laflor

« Ainsi, même si nos informations génétiques ne changent pas tout au long de notre vie, l’impact de la génétique sur le risque de maladie change à mesure que nous vieillissons ou que notre situation change », a déclaré le médecin.

Les chercheurs ont souligné que des travaux supplémentaires peuvent être menés pour comprendre pleinement les liens entre des professions spécifiques et le risque de maladie. Des études devraient également être menées dans les pays à faible revenu, ont-ils déclaré.

« Notre étude s’est concentrée uniquement sur les individus d’ascendance européenne, et il sera également important à l’avenir de voir si nos observations concernant l’interaction du statut socio-économique et de la génétique pour le risque de maladie sont reproduites chez les personnes d’ascendances multiples dans les milieux supérieurs et inférieurs. pays à revenu élevé », a insisté le Dr Hagenbeek.

« Étant donné que l’objectif général de l’intégration de l’information génétique dans les soins de santé est de faciliter la médecine personnalisée, nous ne devrions pas traiter l’information génétique comme une solution universelle.

« Nous devrions plutôt enquêter puis inclure les circonstances qui modifient le risque génétique lors de la prévision des maladies », a-t-elle déclaré.

Les résultats de l’étude seront présentés dimanche lors de la conférence annuelle de la Société européenne de génétique humaine à Berlin, en Allemagne.

Le professeur Alexandre Reymond, président de la conférence, de l’Université de Lausanne, en Suisse, a salué les résultats.

« Pour réellement évoluer vers une santé personnalisée, il sera essentiel d’évaluer à la fois les risques génétiques et environnementaux », a-t-il déclaré.

« Nous devons féliciter nos collègues finlandais pour le rôle qu’ils ont joué dans la direction de cet effort. »