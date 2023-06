Les personnes qui vivent le plus longtemps partagent ces 2 traits

Vivre plus longtemps a été lié à de nombreux comportements comme une alimentation saine et une activité physique régulière, mais la personnalité d’une personne peut-elle également jouer un rôle ? « Ikigai : le secret japonais d’une vie longue et heureuse« , l’un des livres les plus populaires sur la longévité, met en lumière les pratiques des » zones bleues « , des zones où vivent certaines des personnes les plus anciennes au monde, y compris le Japon. Le livre, écrit par Héctor García et Francesc Miralles, explique comment les choses qui contribuent à une vie longue et saine ne se limitent pas à ce que vous faites physiquement. La plupart des centenaires, des personnes à ou près l’âge de 100 ans, ont des traits de personnalité similaires qui peuvent avoir contribué à augmenter leur durée de vie, selon une étude de 2012 étude cité dans le livre. La recherche a été menée à l’Université Yeshiva et a analysé les caractéristiques de près de 250 centenaires, sur la base d’auto-déclarations et de récits d’autres personnes. Ce sont les deux traits que les personnes qui vivent le plus longtemps semblent avoir en commun :

1. Une attitude positive

Donner la priorité à la paix et au bonheur est souvent vanté pour ses bienfaits sur la santé mentale, mais cela peut peut-être aussi vous aider à vivre plus longtemps. La plupart des centenaires de l’étude sur la longévité avaient des attitudes positives, a déclaré le Dr Nil Barzilai, l’un des co-auteurs de l’étude. ABC Nouvelles. Ils pourraient généralement être désignés par d’autres comme : Optimiste

Facile à vivre

Extraverti Non seulement cela, mais ces centenaires « considèrent le rire comme une partie importante de leur vie », indique l’étude. Larry Janisse, 98 ans, trouve toujours le temps de faire une blague et lui attribue sa longévité: « Vous devez en quelque sorte rire dans votre vie », a-t-il déclaré à CNBC Make It.

2. Un degré élevé de conscience émotionnelle