Les personnes qui réussissent ont une “nature imparable”

Tout le monde a un objectif vers lequel il veut travailler. Mais ceux qui réussissent le mieux ont une “nature imparable” qui les distingue des autres, selon la millionnaire autodidacte Bethenny Frankel.

Lors du sommet virtuel Small Business Playbook de CNBC cette semaine, Frankel a discuté de la création de son entreprise de cocktails prêts à boire Skinnygirl à partir de zéro avant le vendre pour 120 millions de dollars en 2011. N’importe qui peut avoir une bonne idée, a-t-elle dit, mais être motivé et engagé à exécuter cette idée est ce qui vous séparera des autres et vous aidera à réussir.

“J’ai vraiment réalisé que ce sont ces gens qui ont ce dynamisme, cette détermination et cette passion, cette nature imparable, qui sont vraiment le véritable ingrédient du succès”, a déclaré mercredi l’ancienne élève de “Real Housewives of New York” à Sharon Epperson de CNBC.

Avant de fonder son entreprise, Frankel a déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance de l’entrepreneuriat et qu’elle n’envisageait pas de travailler dans le monde des affaires. Elle voulait simplement un cocktail signature pour elle-même, a-t-elle déclaré: “Je n’avais aucune idée que je créais la toute première margarita hypocalorique ou que je créais une catégorie de cocktails prêts à boire.”

Bien qu’elle n’ait reçu aucune formation commerciale officielle, elle avait la volonté et l’engagement de transformer son idée en quelque chose de tangible. En 2015, Frankel a déclaré au New yorkais qu’elle a appelé de nombreuses entreprises de tequila à propos de l’idée derrière Skinnygirl, en espérant qu’elles seraient intéressées à faire ses cocktails. Aucun d’entre eux ne l’était, alors avec l’aide de son ancien agent, elle est passée à d’autres marques de spiritueux.

Finalement, elle est entrée en contact avec Skyy Vodka – et le reste appartenait à l’histoire. En 2011, Skinnygirl était la marque de spiritueux la plus vendue dans la nation. Frankel a poussé ce succès encore plus loin, transformant Skinnygirl en une marque de style de vie mondiale qui proposait d’autres produits destinés aux femmes comme Skinny Pop, Skinny Pizza et Skinnygirl Jeanswear.

Frankel a souligné que son dynamisme et son engagement sont ce qui a donné vie à cette idée. L’idée, bien que populaire, serait restée une idée si elle n’avait pas travaillé pour l’exécuter.

Cela fait écho à certains des conseils précédents de Frankel: en mai, elle a déclaré à CNBC Make It que les personnes dans la vingtaine devraient se concentrer davantage sur le développement de leur carrière et leur éthique de travail que sur la recherche de relations ou l’installation.

″[Your twenties are] quand tu devrais travailler [and] clarifiez vos priorités”, a déclaré Frankel à l’époque, ajoutant plus tard: “Tout le monde est si inquiet quand il est jeune [that] ils doivent aller se marier, il faut trouver une personne. Mais la meilleure personne ne sera pas attirée par quelqu’un qui n’a pas sa propre carrière, qui n’a pas sa propre indépendance.”

Mercredi, Frankel a doublé l’idée qu’être un “travailleur acharné de la vieille école” fonctionnera toujours à votre avantage.

“Vous réussirez … Les gens autour de vous verront à quel point c’est précieux. Parce que c’est très, très rare”, a-t-elle déclaré.

