les personnes qui refusent le vaccin devraient penser aux autres plutôt qu’à elles-mêmes

Une source du palais a déclaré qu’ils avaient «été encouragés à soutenir (la campagne) et qu’ils étaient très désireux de le faire».

Lorsqu’elle s’est adressée à la nation en avril dernier, la reine a partagé sa conviction que «si nous restons unis et résolus, nous surmonterons» les défis de Covid-19.

Une source de palais qui depuis lors, elle avait vu l’impact positif du programme de vaccination et restait convaincue que la société ne surmontera la pandémie que lorsque les individus et les communautés se rassembleront et joueront leur rôle.

Le Cabinet Office a mis en place une réponse rapide «Cross-Whitehall Counter Disinformation Unit», qui travaille avec les plateformes de médias sociaux pour éliminer rapidement les théories du complot anti-vaccins avant qu’elles ne se propagent.

M. Zahawi a également déclaré qu’il était crucial que ceux qui travaillent dans les milieux sociaux et de soins soient vaccinés pour protéger les personnes vulnérables après qu’une étude récente de l’Association de la presse a montré que jusqu’à un cinquième du personnel des foyers de soins refusait le coup.

La confiance globale dans le vaccin est élevée, 92% ayant accepté ou prévoyant d’accepter un vaccin. Cependant, cela varie selon l’âge, 99% des plus de 80 ans y consentant, contre seulement 83% des 18-29 ans.

La confiance dans le vaccin est également la plus faible chez les personnes d’origine ethnique noire, avec seulement 72 pour cent disposés à recevoir le vaccin.

Le Gouvernement lance une grande campagne encourageant les groupes ethniques minoritaires à se faire vacciner par le biais de dizaines de publications multiculturelles, de stations de radio et de télévision qui rapportent et diffusent dans 14 langues différentes.

Les communautés musulmanes seront particulièrement ciblées à l’approche du Ramadan, craignant que les communautés ne soient pas disposées à être vaccinées pendant le jeûne.

L’appel vidéo de la reine est intervenu alors que son mari, le duc d’Édimbourg, 99 ans, a passé sa septième journée complète à l’hôpital mardi, lorsque le palais de Buckingham a révélé qu’il était traité pour une infection et qu’il ne devrait pas être libéré avant plusieurs jours.

Interrogée sur sa propre expérience du vaccin, elle a gloussé en disant au Dr Emily Lawson, directrice commerciale du NHS England: «Eh bien, pour autant que je sache, c’était assez inoffensif. Cela a été très rapide et j’ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ont été très surpris de voir à quel point il était facile de se faire vacciner.

«Et le coup… ça n’a pas du tout fait mal.»

Lorsque Derek Grieve, chef de la division des vaccinations du gouvernement écossais, a suggéré qu’il aimerait «mettre en bouteille cet esprit communautaire» exploité pendant le déploiement, le monarque a déclaré: «Ce ne serait pas bien.»

Elle a ajouté: « Eh bien, après avoir vécu la guerre. C’est très comme ça, vous savez, quand tout le monde a eu la même idée. Et je pense que cela a plutôt, en quelque sorte, inspiré ça, n’est-ce pas? »

Ses commentaires ont fait écho à ceux faits dans son discours à la nation en avril dernier, lorsqu’elle a évoqué des souvenirs de l’esprit Blitz britannique et comparé la douleur du verrouillage à la séparation en temps de guerre, promettant: « Nous nous reverrons ».

Au cours de l’appel, elle a comparé la pandémie à la peste, en disant: «Ce n’est pas seulement ici que nous avons le virus, mais il est partout, donc c’est une étrange bataille que tout le monde mène réellement.

La reine a déclaré que la rapidité avec laquelle le programme de vaccination avait été déployé était «remarquable», disant aux chefs du NHS de «continuer le bon travail».

Son soutien clair au programme, une intervention publique rare, intervient alors que M. Zahawi a averti que le niveau de désinformation circulant sur les réseaux sociaux et les plates-formes de messagerie était devenu «assez sophistiqué» et «énorme en volume».