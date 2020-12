Une enquête et des recherches ont révélé que les personnes qui optent pour des aliments et des boissons au goût amer peuvent être des psychopathes. Ceux qui aiment les saveurs amères telles que le Gin and Tonic, le chocolat noir et le café noir sont plus susceptibles d’être des sadiques, des narcissiques et des machiavéliques.

L’étude a été menée par des psychologues de l’Université d’Innsbruck en Autriche, et les résultats ont été publié dans Appétit. Cela prouve que «les préférences de goût amer sont positivement associées à des traits de personnalité malveillants» et qu’une personne qui aime le goût amer s’engagera également dans des activités sadiques quotidiennes. Certains des autres traits qu’ils affichent sont égoïstes ou impitoyables et manquant d’empathie.

Pour arriver au résultat, les scientifiques ont effectué deux tests sur 953 échantillons de personnes. Plusieurs hommes et femmes ont d’abord vu une liste de produits alimentaires qui peuvent être délimités en saveurs amères, aigres, salées et sucrées.

Ensuite, les candidats devaient évaluer chaque élément de la liste sur une échelle de six points. Dans l’autre test, on leur a posé certaines questions de personnalité pour mesurer leurs «niveaux de stabilité émotionnelle, de machiavélisme, d’agression et de« tendance au sadisme quotidien ». Certaines de ces questions ont été qualifiées de «bizarres» afin que l’inclinaison intérieure des participants puisse être déterminée. Par exemple, une question demandait s’ils aimaient tourmenter les gens.

Après cela, les chercheurs ont compté les fichiers reçus des deux expériences et ils ont constaté que ceux qui choisissaient les aliments et les boissons amers comme leur favori sélectionnaient également les traits apathiques et sadiques. Parallèlement à cette hypothèse, les scientifiques ont également cité des exemples de nouveau-nés humains, de nourrissons primates et d’adultes préférant les aliments sucrés et ayant une aversion pour les goûts amers et acides, pour étayer leur résultat.

Dans le rapport, l’équipe a déclaré: «Les résultats des deux études ont confirmé l’hypothèse selon laquelle les préférences de goût amer sont positivement associées à des traits de personnalité malveillants, avec la relation la plus robuste avec le sadisme et la psychopathie quotidiens. Ils ont en outre déclaré que les analyses de régression ont confirmé cette association, car les préférences de goût amer se sont avérées être le prédicteur global le plus fort des traits par rapport aux autres préférences gustatives telles que le sucré, l’acide et le salé.

«Les données fournissent ainsi de nouvelles perspectives sur la relation entre la personnalité et les comportements omniprésents de manger en buvant en démontrant constamment une relation solide entre le plaisir accru des aliments amers et les penchants sadiques accrus», ont conclu les chercheurs Christina Sagioglou et Tobias Greitemeyer.