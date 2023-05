Les personnes qui plaisent aux gens sont plus à risque d’épuisement professionnel

La différence, explique Sorensen, est que ceux qui plaisent aux gens ont tendance à avoir du mal à fixer des limites, ce qui peut être « vraiment épuisant » et conduire à un « stress chronique », prévient-elle.

Vous n’avez pas besoin d’abandonner complètement vos tendances à plaire aux gens pour éviter l’épuisement professionnel – des recherches antérieures ont montré qu’être poli, amical et solidaire au travail sont tous des traits importants qui peuvent vous aider à être plus productif et plus heureux dans votre travail.

Et être un oui constant est une arme à double tranchant : vous pourriez vous sentir coupable de dire « non » aux autres et ressentir du ressentiment chaque fois que vous dites « oui ».

« Ils ont tendance à être des gens très gentils et attentionnés, ce qui rend d’autant plus difficile pour eux de fixer des limites, de ne pas prendre trop de travail ou de s’investir émotionnellement dans leur travail », explique Sorensen.

Les personnes qui plaisent aux gens sont particulièrement sujettes à l’épuisement professionnel, déclare Debbie Sorensen, psychologue clinicienne formée à Harvard et basée à Denver.

« Lorsque vous placez constamment les besoins des autres avant les vôtres, il devient d’autant plus difficile de vous concentrer sur votre travail et d’avancer dans votre carrière », déclare Sorenson.

Faire plaisir aux gens n’est pas seulement dangereux pour votre carrière, car cela peut conduire à l’épuisement professionnel, cela peut vous faire perdre de vue vos propres besoins et objectifs professionnels.

Si vous assumez souvent plus de responsabilités que vous ne pouvez en gérer confortablement parce que vous avez peur de décevoir quelqu’un, vos tendances à plaire aux gens pourraient vous pousser au bord de l’épuisement professionnel.

La première étape pour atténuer le surmenage et l’épuisement professionnel consiste à apprendre à fixer des limites.

« Cela peut être inconfortable de fixer des limites au travail, mais la prochaine fois que vous serez tenté d’empiler plus de responsabilités sur votre assiette, faites une pause et demandez-vous si vous voulez vraiment, ou devez, assumer cela, et combattez la réaction instinctive. dire ‘oui’ à tout », dit Sorensen.

Freiner l’épuisement professionnel et abandonner les habitudes qui pourraient vous faire plus de mal que de bien est un processus imparfait qui prend du temps, dit Sorensen, alors soyez cohérent dans vos efforts, mais essayez d’éviter les pièges de l’autocritique.

Ne considérez pas dire « non » comme un reflet de votre estime de soi ou de vos capacités en tant qu’employé. Au lieu de cela, pensez à fixer des limites tout en protégeant votre énergie, vos objectifs et vos priorités afin d’être un employé plus efficace, dit Sorensen.

« Il suffit de rester à l’écoute et de se rappeler que le temps libre, quelle que soit sa durée, est vraiment, vraiment important », ajoute-t-elle, qu’il s’agisse de résister à l’envie de travailler après les heures de travail ou de prendre une pause déjeuner plus longue. « Nous méritons tous le temps et l’espace nécessaires pour nous ressourcer. »

