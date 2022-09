Les personnes qui ont récemment attrapé Covid peuvent attendre pour obtenir un rappel omicron, selon un responsable de la santé

Les personnes qui ont récemment attrapé Covid peuvent attendre quelques mois pour obtenir un nouveau rappel omicron, a déclaré mardi le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha.

Des études ont montré que les personnes qui ont attrapé Covid après la vaccination ont une protection substantielle contre le virus, bien que les données soient basées sur des variantes d’omicron qui ne circulent plus aux États-Unis et que l’immunité diminue avec le temps.

“Si vous avez eu une infection récente ou si vous avez été récemment vacciné, il est raisonnable d’attendre quelques mois”, a déclaré Jha aux journalistes lors d’une nouvelle conférence mardi.

Jha a déclaré que toutes les autres personnes âgées de 12 ans ou plus devraient recevoir une injection de rappel dès qu’elles le peuvent, en particulier les personnes âgées, les personnes souffrant de graves problèmes de santé et celles dont le système immunitaire est affaibli.

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont autorisé les rappels ciblant la sous-variante dominante omicron BA.5. Les personnes âgées de 12 ans et plus sont éligibles pour le nouveau vaccin au moins deux mois après avoir terminé leur série primaire de deux doses ou leur rappel le plus récent avec les anciens vaccins.

Les personnes vaccinées et récemment attrapées par Covid peuvent attendre trois mois pour recevoir leur prochain vaccin, selon les directives du CDC. Des études ont montré qu’attendre quelques mois après une infection pour être boosté peut entraîner une réponse immunitaire plus forte du coup, selon le CDC.

Jha a déclaré aux journalistes en juillet que les infections percées chez les personnes vaccinées sont devenues plus courantes depuis que la variante omicron BA.5 est devenue la forme dominante de Covid au cours de l’été. Omicron BA.5 est la forme de virus la plus contagieuse et la plus immunitaire à ce jour, a déclaré Jha à l’époque.

On ne sait pas combien de temps les gens sont protégés après avoir récupéré d’une infection BA.5, a déclaré Jha en juillet. Auparavant, le CDC pensait que cette infection offrait environ 90 jours de protection, bien qu’il soit devenu plus courant que les gens soient réinfectés avant cela, a déclaré Jha.

Données de Essai clinique de Moderna sur les injections d’omicron BA.1 ont montré que les personnes ayant déjà eu une infection et ayant reçu le rappel avaient la réponse immunitaire la plus forte. Cela signifie que les personnes qui ont déjà été infectées et qui reçoivent un rappel omicron pourraient avoir une protection plus longue contre Covid, selon une présentation de la réunion du comité CDC de la semaine dernière sur les tirs.

Selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine par Weill Cornell Medicine au Qatar. Les personnes qui ont reçu deux doses et attrapé Covid avaient plus de 50% de protection contre l’infection.

Mais l’étude pourrait ne pas bien se traduire aux États-Unis car la population du Qatar est beaucoup plus jeune avec seulement 9% de ses résidents âgés de 50 ans ou plus, contre plus d’un tiers de tous les Américains. Omicron BA.1 et BA.2 ne circulent plus non plus aux États-Unis. Cependant, la variante BA.5 désormais dominante est très similaire.

Le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, a déclaré mardi que les responsables de la santé publique se concentraient particulièrement sur le fait que les personnes âgées de 50 ans et plus soient stimulées ce mois-ci.

Le CDC a autorisé une quatrième dose des anciens vaccins en mars pour ce groupe d’âge. Une quatrième dose était d’environ 56 % efficace pour prévenir l’hospitalisation d’omicron BA.5 quatre mois après avoir reçu le coup, selon les données du CDC.

Les responsables américains de la santé pensent que les nouveaux rappels offriront une protection plus forte et plus durable contre Covid car les injections ciblent la variante omicron BA.5, alors que les anciens vaccins ont été développés contre la souche originale du virus apparue à Wuhan, en Chine, en 2019.