Les personnes plus préoccupées par la capture de Covid-19 désapprouvaient davantage les méfaits des autres, quoi qu’ils fassent de mal, selon une étude sur la façon dont nous portons des jugements moraux. Les résultats sont la preuve que notre moralité est façonnée par diverses émotions et intuitions, parmi lesquelles les préoccupations concernant la santé et la sécurité sont prédominantes. Cela signifie que nos jugements sur les actes répréhensibles ne sont pas complètement rationnels, ont déclaré des chercheurs de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. L’étude, publiée dans la revue Evolutionary Psychology, ne s’est pas concentrée sur les comportements liés à la pandémie elle-même – comme la distanciation sociale – mais a considéré un large éventail de transgressions morales. Entre mars et mai 2020, plus de 900 participants à l’étude aux États-Unis ont reçu une série de scénarios – sur les dommages, l’équité, la loyauté au sein du groupe, la déférence envers l’autorité et la pureté – et ont été invités à les évaluer sur une échelle allant de « pas à tout faux » à « extrêmement faux ».

Des exemples de scénarios incluent un scénario de loyauté : « Vous voyez un homme quitter son entreprise familiale pour aller travailler pour son principal concurrent » ; et une question d’équité : « Vous voyez un locataire soudoyer un propriétaire pour qu’il soit le premier à faire repeindre son appartement. »

Les personnes qui étaient plus inquiètes à l’idée d’attraper Covid-19 ont jugé les comportements dans ces scénarios plus erronés que celles qui étaient moins inquiètes.

« Il n’y a aucune raison rationnelle de porter un plus grand jugement sur les autres parce que vous craignez de tomber malade pendant la pandémie », a déclaré le professeur Simone Schnall du département de psychologie de l’Université de Cambridge, auteur principal du rapport.

« Ces influences sur les jugements se produisent en dehors de notre conscience. Si nous pensons que notre bien-être est menacé par le coronavirus, nous sommes également susceptibles de nous sentir plus menacés par les actes répréhensibles des autres – c’est un lien émotionnel », a-t-elle ajouté.

Les résultats contribuent à un nombre croissant de preuves d’un lien entre le dégoût physique – une émotion conçue pour nous protéger du mal – et la condamnation morale.

« Le lien entre la préoccupation face au Covid-19 et la condamnation morale concerne les risques pour le bien-être. Si vous êtes plus conscient des risques pour la santé, vous êtes également plus conscient des risques sociaux des personnes dont le comportement pourrait vous nuire », a déclaré Robert Henderson, doctorant au département de psychologie de l’Université de Cambridge.

