Les personnes qui ont contracté le Covid au moins 5 fois décrivent comment la maladie a changé

Près de quatre ans après l’émergence du Covid, de nombreuses personnes ont été testées positives au moins deux fois. Mais un groupe malchanceux a été frappé par réinfection après réinfection.

« J’ai vu quelques patients atteints de cinq infections », a déclaré la Dre Grace McComsey, vice-doyenne de la recherche clinique et translationnelle à l’Université Case Western. «Malheureusement, ils ont été immunisés et ont quand même contracté le Covid cinq fois.»

Reanna Sunford Clark, une enseignante en garderie de 47 ans à Portland, dans l’Oregon, dit qu’elle a contracté Covid six fois.

« Cela m’inquiète d’avoir cette prédisposition à cela », a déclaré Clark.

Étant donné que la tranche d’âge avec laquelle elle travaille n’est pas connue pour ses mains propres, Clark a ajouté : « il est logique que je m’expose à une source plus probable – mais d’un autre côté, j’ai l’impression d’en avoir assez. tant de fois, je devrais avoir plus d’immunité que moi.

Après sa première infection en novembre 2021 – qui l’a amenée aux urgences avec un essoufflement – ​​les maladies ultérieures de Clark ont ​​pour la plupart provoqué des symptômes semblables à ceux d’un rhume qui ont disparu en trois ou quatre jours, a-t-elle déclaré.

« Chaque fois que je l’ai eu, j’ai eu mal à la gorge », a-t-elle ajouté.

Clark est l’une des cinq personnes interviewées par NBC News qui ont décrit ce que cela a été d’avoir contracté Covid au moins cinq fois. Tous les cinq ont été testés positifs à la maison, ont reçu un test d’anticorps positif plus tard ou ont été diagnostiqués à chaque fois par un fournisseur de soins de santé. Ils ont fourni des images de résultats de tests, de dossiers médicaux ou de correspondance avec des amis ou des membres de la famille à titre de vérification. Dans l’ensemble, ont-ils déclaré, ces expériences les ont laissés confus et curieux quant aux raisons de leurs fréquentes maladies.

Trois personnes ont déclaré que leurs infections ultérieures étaient toutes moins graves que la première – bien qu’il n’y ait pas nécessairement de schéma clair de symptômes plus légers à chaque nouvelle maladie. Même ainsi, avoir Covid était toujours épuisant mentalement et émotionnellement à chaque fois, ont-ils déclaré, car cela perturbait leur travail et le temps qu’ils passaient avec leurs proches.

Brenda Keele, une résidente de 38 ans de Casper, Wyoming, a déclaré que ses symptômes s’aggravaient à chaque vague de Covid. Keele a récemment enduré sa cinquième et plus grave infection à coronavirus à ce jour, qui, selon elle, a provoqué des courbatures et des difficultés respiratoires.

Au plus fort de sa maladie, Keele a déclaré qu’elle pouvait à peine marcher et qu’elle avait l’impression « que chacun de mes ganglions lymphatiques dans mon corps était enflé et douloureux ».

Au cours des deux semaines qui se sont écoulées depuis qu’elle a cessé d’être testée positive, ses symptômes se sont améliorés même si elle souffre toujours d’une congestion persistante, a déclaré Keele.

Bien que chaque réinfection devrait théoriquement être plus légère que la précédente pour la plupart des gens, ont déclaré les médecins, des cas comme celui de Keele surviennent. McComsey estime qu’environ 20 à 25 % de ses patients signalent que leurs réinfections sont plus graves.

Keele souffre d’insuffisance cardiaque chronique et d’insuffisance surrénalienne, elle prend donc des médicaments qui compromettent son système immunitaire. Sa maladie cardiaque a diminué au cours de la dernière année et demie, a-t-elle déclaré, mais les médecins ne savent pas si Covid en est responsable.

Des réinfections graves pourraient être plus probables si beaucoup de temps s’est écoulé depuis la dernière injection de Covid d’une personne ou si elle a été exposée à une charge virale élevée, a déclaré McComsey.

Keele a été vacciné mais n’a pas reçu de rappel. Les autres personnes interrogées ont chacune déclaré avoir reçu au moins un rappel après leurs vaccins initiaux.

Emily, une chanteuse de 36 ans de Brooklyn qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour préserver sa vie privée, a déclaré que ses cinq infections étaient relativement bénignes. Mais elle a remarqué que ses symptômes avaient tendance à être plus graves si plusieurs mois s’étaient écoulés depuis son dernier vaccin Covid.

La troisième infection d’Emily en mai 2022 – six mois après son rappel – a été la pire, a-t-elle déclaré.

« Il s’agissait plutôt d’une douleur corporelle, d’une sensation de fièvre », a-t-elle déclaré. « Je me suis senti disposé pendant environ une semaine. »

Pourquoi certaines personnes contractent-elles le Covid autant de fois ?

Les centres de contrôle et de prévention des maladies identifié plus de 2,7 millions de réinfections au Covid de septembre 2021 à décembre 2022 dans un ensemble de régions contenant environ 45 % de la population américaine. Mais comme certains États ont cessé de suivre les réinfections ou ne les ont jamais enregistrées, on ne sait pas exactement à quel point il est courant d’être infecté à plusieurs reprises.

Les médecins qui étudient le Covid disent qu’il n’est pas surprenant que certaines personnes aient contracté le Covid plus d’une fois par an, étant donné l’ampleur de la propagation du virus et la fréquence à laquelle les cas augmentent.

« Le virus a continué à muter, il a donc un moyen d’échapper à l’immunité », a déclaré le Dr Miriam Merad, directrice du département d’immunologie et d’immunothérapie à la Mount Sinai School of Medicine de New York.

Il n’y a pas toujours d’explications faciles pour lesquelles un patient a contracté Covid à plusieurs reprises, a déclaré McComsey, mais quelques facteurs pourraient être en jeu. Le plus évident est que si les personnes sont immunodéprimées, leur immunité contre une infection antérieure est plus susceptible de diminuer.

Un Covid long pourrait également rendre les gens plus sujets à la réinfection, a-t-elle ajouté, car il est associé à une inflammation et à des caillots sanguins. Au moins 10% des cas de Covid ont conduit à longue Covid (défini comme des symptômes durant au moins 12 semaines), bien que le taux soit plus élevé chez les personnes hospitalisées pour leur infection.

Merad, quant à lui, a noté que parce que Covid peut déclencher une inflammation chez les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, cela peut contribuer à des symptômes graves même si l’infection virale elle-même n’est pas agressive.

Comme Clark, Kiah Williams – un entraîneur personnel de 27 ans à Hemel Hempstead, en Angleterre – pense que son environnement de travail l’a exposé à plus de Covid que d’autres personnes, étant donné que son travail nécessite des interactions en personne dans des espaces intérieurs confinés.

Williams a déclaré que sa quatrième infection n’avait provoqué qu’un seul symptôme – un nez qui coule – et que sa cinquième n’avait provoqué qu’un mal de gorge.

« Cela a vraiment eu des conséquences néfastes sur ma santé mentale »

Même avec des symptômes légers et gérables, plusieurs personnes ont déclaré que contracter Covid plus de cinq fois était mentalement épuisant.

Chaque fois que Williams tombait malade, il devait s’absenter du gymnase et s’isoler de son partenaire.

« Tomber malade tous les deux mois a vraiment eu des conséquences néfastes sur ma santé mentale », a-t-il déclaré. « Je ne peux même pas m’asseoir avec ma partenaire, être avec elle, juste parler, parce qu’essentiellement, je ne peux pas la rendre malade, eh bien, c’était juste une période de solitude. »

Makenzie Boyle, une administratrice des ressources humaines de 28 ans à San Francisco, s’est rendue aux urgences lorsqu’elle a été infectée par Covid pour la première fois en décembre 2020 et a reçu un diagnostic de pneumonie. Un an plus tard, Boyle a reçu un diagnostic de diabète, qui, selon son médecin, était un effet du Covid – des études ont montré un lien entre les deux conditions.

La troisième infection de Boyle, bien que légère, a exacerbé les symptômes persistants de sa première maladie, tels que la fatigue et l’enflure des extrémités. Puis, après sa cinquième infection en juin, elle a développé une maladie rénale chronique et des douleurs thoraciques qui n’ont pas disparu, a-t-elle déclaré. (Études avoir indiqué que le Covid peut infecter directement les cellules rénales, et par conséquent contribuer à la maladie rénale.)

Makenzie Boyle. Avec l’aimable autorisation de Makenzie Boyle

Les multiples symptômes de Boyle, combinés à la fréquence à laquelle elle est tombée malade, l’ont amenée à continuer de se masquer dans les endroits bondés et à demander aux membres de sa famille de passer des tests Covid avant de la voir.

Mais ces précautions peuvent être isolantes.

« La plupart de mes pairs passent le week-end au bar, au club, avec des amis, à des concerts, et je suis dans l’ensemble isolé et seul », a déclaré Boyle.

Son petit ami, a-t-elle dit, quitte leur maison commune parce qu’il travaille dans la restauration et qu’ils ne veulent pas risquer de l’exposer à une autre infection.

Les réinfections entraînent un nouveau risque de Covid long, a déclaré McComsey : Chaque fois qu’une personne contracte le Covid, cela introduit une autre attaque contre le système immunitaire qui peut entraîner des symptômes durables.

Cependant, a déclaré Merad, les personnes jeunes et en bonne santé ne devraient pas paniquer à l’idée de contracter Covid à plusieurs reprises.

« Nous allons être réinfectés, de la même manière que nous sommes réinfectés par la grippe. Mais l’infection la plus grave est celle que nous avons observée lorsque nous n’étions pas vaccinés », a-t-elle déclaré.

Emily a déclaré qu’après avoir contracté Covid cinq fois, elle se sent moins inquiète de la menace du virus.

« Je ne veux pas rester à l’intérieur pour éviter cela », a-t-elle déclaré. « Cela semble être quelque chose avec lequel nous vivons maintenant. »