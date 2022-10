Les personnes qui ont attrapé un Covid léger avaient un risque accru de caillots sanguins, selon une étude britannique

Les personnes qui ont attrapé des cas bénins de Covid-19 au cours de la première année de la pandémie avaient un risque plus élevé de développer des caillots sanguins que celles qui n’étaient pas infectées, selon une vaste étude publiée par des scientifiques britanniques cette semaine.

Les patients atteints de Covid léger, définis comme ceux non hospitalisés, étaient 2,7 fois plus susceptibles de développer des caillots sanguins, selon l’étude publiée lundi dans le British Medical Journal’s Heart. Ils étaient également 10 fois plus susceptibles de mourir que les personnes qui n’avaient pas de Covid.

Des scientifiques affiliés à l’Université Queen Mary de Londres ont suivi 18 000 personnes qui ont attrapé Covid au cours de la première année de la pandémie et ont comparé leurs résultats de santé avec près de 34 000 personnes qui ne l’ont pas fait.

Les participants ont été suivis jusqu’à ce qu’ils développent une maladie cardiovasculaire, décèdent ou jusqu’à la fin de l’étude en mars 2021. La majeure partie de l’étude a été menée avant le déploiement des vaccins au Royaume-Uni en décembre 2020.

Alors que les personnes atteintes de Covid léger avaient un risque accru de caillots sanguins, les patients hospitalisés avec le virus avaient un risque significativement plus élevé de maladie cardiovasculaire en général. Le risque de maladie cardiovasculaire pour les cas légers et graves était le plus élevé au cours des 30 premiers jours après l’infection, mais a continué plus tard.

Les patients hospitalisés avec Covid étaient 28 fois plus susceptibles de développer des caillots sanguins, 22 fois plus susceptibles de souffrir d’insuffisance cardiaque et 17 fois plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral, selon l’étude. Dans l’ensemble, ils étaient plus de 100 fois plus susceptibles de mourir que les personnes qui n’avaient pas Covid.

Les scientifiques ont déclaré que leurs découvertes soulignent l’importance de surveiller même les personnes atteintes de Covid léger pour les maladies cardiovasculaires à long terme.

“Nos résultats mettent en évidence le risque cardiovasculaire accru des personnes ayant une infection antérieure, qui sont susceptibles d’être plus importants dans les pays ayant un accès limité à la vaccination et donc une plus grande exposition de la population au COVID-19”, ont écrit les auteurs de l’étude.