Les personnes qui ont accès à de l’aide à West Kelowna veulent juste de la nourriture et de la chaleur: Sondage

Une enquête qui a examiné l’état actuel de l’itinérance et de l’instabilité du logement dans le Westside a révélé qu’une majorité de répondants avaient accès à des services de soutien pour les besoins fondamentaux de la vie.

Henluk Consulting Ltd. a mené le sondage du 19 octobre au 18 novembre 2022, avec la participation d’organismes de services de la ville de West Kelowna et de la Première Nation de Westbank (PNW), et l’a présenté au conseil municipal lors de sa réunion ordinaire du 10 janvier. .

Sur les 279 personnes interrogées dans le cadre du Westside Unique Indentifier Count, 77 % ont déclaré avoir besoin d’aide pour accéder à un abri, à de la nourriture et à des vêtements.

Il a également révélé que 56% considéraient leur situation de logement comme instable, citant le fait de ne pas gagner suffisamment d’argent et de ne pas pouvoir payer le loyer ou les paiements hypothécaires comme certaines des raisons.

L’enquête a recueilli des informations auprès de personnes sans abri, vivant dans la rue, vivant dans des refuges d’urgence et celles à risque d’itinérance.

Des informations ont été recueillies auprès de plusieurs organismes communautaires, notamment Turning Points, CMHA Kelowna et Central Okanagan Food Bank.

L’objectif de l’enquête n’était pas seulement d’identifier l’ampleur de l’itinérance et de l’instabilité du logement dans le Westside, mais aussi de mieux comprendre les services de soutien potentiellement nécessaires pour résoudre les problèmes.

Lorsqu’on leur a demandé si leur communauté fournissait suffisamment de services sociaux, 29 % des répondants ont répondu oui, 43 % ont répondu non et 28 % ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs.

Le rapport conclut que le projet confirme l’insécurité du logement dans le Westside.

« Les données recueillies appuient les conclusions de données nationales, provinciales et régionales antérieures et en cours qui démontrent un besoin croissant d’accès à un logement sûr et stable au Canada, en Colombie-Britannique et dans l’Okanagan. »

Le rapport suggère également que la ville et la PNW pourraient utiliser le projet pour soutenir les futures stratégies de logement et améliorer la planification organisationnelle locale et le développement de programmes qui traitent du logement et de l’itinérance.

