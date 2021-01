Les gens qui ont des réserves sur le coup récemment approuvé par le Covid-19 de l’Inde sont probablement débiles d’esprit, a proclamé Dharmendra Pradhan, le ministre du pétrole et du gaz naturel du pays.

Dans une chape plutôt indélicate, Pradhan a déclaré que les vaccins contre le coronavirus développés en Inde sont «une réalisation spéciale» des entreprises pharmaceutiques du pays, et que ceux qui s’inquiètent de l’efficacité de ces médicaments n’ont pas «Foi dans les scientifiques et le pouvoir de l’Inde» et sont « défi mental. »

Affirmant que la plupart des Indiens ont accueilli favorablement l’initiative du gouvernement en matière de vaccins, Pradhan a accusé certains législateurs d’être déraisonnablement critiques à l’égard des coups.

« Certaines personnes handicapées mentales ne s’amélioreront jamais, en particulier la direction du Congrès, qui trouve tout à redire », il a dit.

Dimanche, l’Inde a officiellement donné une autorisation d’urgence à Covishield, un médicament développé par le Serum Institute basé à Pune et basé sur le vaccin AstraZeneca / Oxford, ainsi que Covaxin, créé par la société pharmaceutique indienne Bharat Biotech. On pense que Covishield est efficace à au moins 62%, une valeur considérablement inférieure à celle des médicaments concurrents. Covaxin n’a pas encore publié de données d’essai de troisième étape.

Certains parlementaires ont affirmé que Covaxin ne s’était pas encore avéré efficace et que son approbation était prématurée.

MP Shashi Tharoor m’a dit le déploiement du vaccin a montré que le gouvernement « Préfère les slogans à la substance », ajouter ça «Nationalisme vaccinal» à couper le souffle » a « Le bon sens et une génération de protocoles scientifiques établis. »

D’autres politiciens ont des critiques encore plus extrêmes des coups. Le chef du parti indien Samajwadi (socialiste), Ashutosh Sinha, s’est dit préoccupé par le fait que les vaccins «pourraient contenir quelque chose qui pourrait causer des dommages» et a affirmé que les médicaments pouvaient causer «l’impuissance» et «diminuer la population».

Le Dr Venugopal G. Somani, le contrôleur général des drogues de l’Inde a déclaré aux médias locaux que les coups sont «110% sûr», dans une tentative de dissiper de telles rumeurs.

Cependant, ses assurances n’ont pas été bien accueillies par certains membres de la communauté médicale indienne. Le chien de garde de la santé All India Drug Action Network a déclaré que c’était « sous le choc » par l’approbation de Covaxin, ajoutant qu’il y avait «Préoccupations intenses découlant de l’absence de données d’efficacité.»

L’Inde réfléchit actuellement à l’approbation de plusieurs autres vaccins, dont le Spoutnik V de Russie, qui s’est révélé efficace à 91,4%. Le jab Pfizer / BioNTech, qui serait efficace à 95%, est également envisagé.

