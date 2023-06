Les personnes qui n’ont aucune chance de jouer en NBA peuvent toujours participer au repêchage

Si vous voulez être dans la NBA, cela aide d’être, entre autres, excellent au basket.

Cependant, si vous voulez participer au repêchage de la NBA, les compétences en basket-ball ne sont pas requises.

Il y a un groupe de 18 personnes qui sont officiellement « éligibles au repêchage » pour les festivités de jeudi au Barclays Center de New York, et elles ont une chose en commun : elles ne seront pas repêchées. La NBA les a sur ce qu’elle appelle la liste B – « des individus inconnus », officiellement. Tout ce qui est requis est de remplir les documents nécessaires pour participer au repêchage, un processus qui a permis à certains sans réelle capacité de basket-ball de postuler.

C’est un phénomène qui n’est pas nouveau. Cela dure depuis près d’un demi-siècle; certains le font et attirent l’attention, d’autres sont restés silencieux. C’est fantaisiste, bien sûr, mais les règles sont claires : si quelqu’un répond aux critères généraux définis par la NBA, il peut devenir « éligible » au repêchage.

Un étudiant en droit de Floride nommé Jordan Haber est l’un des 18 noms de cette année; il a posté plusieurs vidéos sur TikTok, qui sont depuis devenues virales, détaillant comment il est entré dans le repêchage de cette année. Il a dit qu’il sera au Barclays Center jeudi soir pour l’événement – ​​avec des billets de l’équipe des médias sociaux de l’arène, pas une invitation de la ligue.

Quels sont les critères pour entrer?

C’est vraiment très simple, comme indiqué à l’article X, section 1 de la convention collective actuelle (qui n’est en vigueur que jusqu’au 1er juillet, mais la règle à ce sujet ne devrait pas beaucoup changer).

Un joueur doit avoir au moins 19 ans au cours de l’année civile au cours de laquelle le repêchage a lieu, et au moins une saison NBA doit s’être écoulée depuis que le joueur a obtenu (ou aurait dû obtenir) son diplôme d’études secondaires. À partir de là, tout ce que quelqu’un doit faire est d’exprimer son intérêt pour la NBA au moins deux mois avant le repêchage, de renoncer au reste de son admissibilité à l’université si nécessaire et de remplir des documents. Il existe d’autres règles, notamment concernant les joueurs internationaux, mais c’est essentiellement tout.

Est-ce considéré comme une échappatoire ?

Non, ce n’est pas une échappatoire. Cela fait partie d’un processus qui existe depuis des années. La liste B est une avenue pour le plus long des longs plans pour voir s’ils peuvent le faire. La première personne connue à postuler était un joueur nommé Reinhard Schmuck, qui a disputé neuf matchs en une saison au Baruch College de la Division III. Il a essayé d’entrer dans la NBA deux ans plus tard et a déclaré au Washington Post en 1987 qu’il le faisait pour faire connaître les programmes sportifs de Baruch.

« Je ne suis vraiment personne », a déclaré le journal citant Schmuck. « Je voulais le faire parce qu’il y a tellement d’enfants qui abandonnent leurs rêves. »

Combien de personnes ont fait ça ?

Il n’y a pas de décompte officiel, mais on pense qu’il se compte par centaines. L’auteur Jeff Pearlman l’a fait alors qu’il était étudiant au Delaware en 1993. Dans un article qu’il a écrit quelques années plus tard pour Sports Illustrated, Pearlman a révélé que la NBA avait appelé pour dire « personne ici n’a entendu parler de vous ».

En 2008, un étudiant de l’Université de Washington à St. Louis nommé Zachary Feinstein a tenté d’entrer dans la NBA et a détaillé les exploits sur une page Web. Il a révélé ceci sur cette page : « De plus, je ne joue pas au basket », a-t-il déclaré.

Mais il est quand même entré dans le repêchage.

Reportage de l’Associated Press.

