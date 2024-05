Les personnes qui ne mangent pas ces trois aliments sont sujettes à des crises agressives et violentes, selon une étude

Si vous avez tendance à vous moquer des gens, ce n’est peut-être pas votre personnalité qui est en cause, mais votre alimentation.

Des scientifiques de l’Université de Pennsylvanie ont découvert que les personnes qui consomment des oméga-3, présents dans le poisson, les graines de lin et les noix, sont moins susceptibles d’avoir des accès de colère et d’agressivité.

L’équipe a analysé plus de 20 études ayant testé le nutriment, constatant une réduction de 30 pour cent de l’agressivité chez les personnes qui prenaient le supplément pendant au moins deux semaines.

Puisqu’il a été démontré que les oméga-3 favorisent les fonctions cérébrales, les chercheurs ont suggéré qu’ils pourraient améliorer les mécanismes qui ne fonctionnent pas bien chez les personnes ayant de tels comportements.

Des études antérieures ont montré que les personnes qui présentent fréquemment un comportement violent ou agressif ont une anatomie cérébrale moins robuste.

« Je pense que le moment est venu de mettre en œuvre une supplémentation en oméga-3 pour réduire l’agressivité, que ce soit dans la communauté, la clinique ou le système de justice pénale », a déclaré Adrian Raine, neurocriminologue de Penn, dans un communiqué. déclaration.

« Les oméga-3 ne constituent pas une solution miracle qui résoudra complètement le problème de la violence dans la société. Mais est-ce que ça peut aider ? Sur la base de ces résultats, nous croyons fermement que c’est possible et que nous devrions commencer à agir en fonction des nouvelles connaissances dont nous disposons.

Les oméga-3 sont un type de graisse dont votre corps a besoin pour survivre mais qu’il ne peut pas produire seul. Certaines sources courantes de nutriments sont les poissons comme le maquereau, le saumon et le hareng, ainsi que les graines de lin et de chia, les noix et les graines de soja.

Si vous n’êtes pas fan de ces aliments, les médecins recommandent parfois de prendre des pilules d’huile de poisson, riches en nutriments.

Le professeur Raine étudie le lien entre les oméga-3 et le comportement criminel depuis une décennie.

Sa plus récente étude, publiée dans le revue Agression et comportement violenta collecté et analysé les données de 29 études précédentes représentant 3 918 participants de 1996 à 2024.

Environ 51 pour cent des individus étaient des enfants, mais l’âge moyen des participants était de 21,74 ans.

Les participants ont pris en moyenne une dose de 1,18 gramme de suppléments d’oméga-3 pendant 16,37 semaines.

En faisant la moyenne de ces résultats, le professeur Raine et ses collègues ont constaté que chez les personnes de tous âges, sexes, diagnostics psychologiques, durées de traitement et dosages, il y avait une réduction moyenne des comportements agressifs de 30 pour cent.

Les noix sont une source d’acides gras oméga-3.

Les graines de lin et d’autres graines comme le chia sont riches en oméga-3.

Le maquereau est l’un des nombreux types de poissons riches en acides gras oméga-3.

Cependant, l’équipe a noté que leurs résultats ne se sont révélés sûrs que d’une réduction à court terme et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour constater les effets à long terme.

De nombreuses études ont établi un lien entre les anomalies des tissus cérébraux et un comportement agressif.

Lorsque les nerfs d’une région de votre cerveau appelée cortex préfrontal sont sous-développés, vous êtes plus susceptible de développer des tendances violentes, agressives ou impulsives, neurologue Dr Pamela Blakede l’hôpital universitaire de Georgetown, a écrit.

Quelle que soit la manière dont les oméga-3 agissent dans le cerveau, les scientifiques ne disent pas qu’ils constituent une panacée contre les comportements agressifs. Il est probable que les personnes aux prises avec des crises de violence auront besoin de plus qu’un changement de régime alimentaire pour améliorer leur situation.

« À tout le moins, nous dirions que la supplémentation en oméga-3 devrait être considérée comme un complément à d’autres interventions, qu’elles soient de nature psychologique (par exemple TCC) ou pharmacologique (par exemple rispéridone), et que les soignants sont informés des avantages potentiels. de supplémentation en oméga-3», ont écrit le professeur Raine et son équipe dans l’étude.

« Nous pensons que le moment est venu à la fois de mettre en pratique la supplémentation en oméga-3 et de continuer à étudier scientifiquement son efficacité à long terme. »