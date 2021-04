Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, s’entretient avec des journalistes dans la salle de conférence de presse Brady à la Maison Blanche le 13 avril 2021 à Washington, DC.

Les personnes qui sont infectées par le coronavirus entre les vaccins contre Covid-19 peuvent recevoir leur deuxième dose après avoir guéri de la maladie et ne sont plus considérées comme contagieuses, a déclaré jeudi le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci.

Les vaccins Covid de Pfizer et Moderna nécessitent deux doses administrées à trois à quatre semaines d’intervalle. Les deux vaccins sont efficaces à environ 95% contre le virus, mais cette forte protection n’intervient que deux semaines après la deuxième dose, selon les responsables.

Certaines personnes ont déclaré avoir reçu un diagnostic de Covid après avoir reçu leur premier vaccin et avant de recevoir leur deuxième injection. Lorsque cela se produit, a déclaré Fauci, ils peuvent recevoir leur deuxième dose après avoir récupéré de la maladie et avoir satisfait aux critères d’arrêt de l’isolement.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les personnes qui ont eu Covid-19 peuvent être entourées d’autres personnes après un minimum de 10 jours, 24 heures sans fièvre et lorsque d’autres symptômes, le cas échéant, s’améliorent.

Fauci a également noté qu’un petit pourcentage de personnes entièrement vaccinées devrait encore contracter Covid-19 – appelé «cas de rupture». Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré lundi que les responsables de la santé américains avaient confirmé moins de 6000 cas de Covid-19 sur 84 millions d’Américains avec une protection complète contre le virus.

Fauci a déclaré que les responsables ne comprenaient pas encore le risque de développer des symptômes persistants, également connus sous le nom de «long Covid», après un cas révolutionnaire après la vaccination.