Les personnes qui conduisent avec les vitres baissées et la musique à fond peuvent avoir de graves problèmes de santé

LEEDS, Angleterre — Les conducteurs qui baissent leurs vitres, font exploser la radio, mâchent de la gomme ou chantent pourraient présenter des signes d’un grave trouble du ronflement, prévient une nouvelle étude. La recherche suggère également qu’une consommation excessive de thé ou de café pour rester éveillé pourrait indiquer la présence d’une apnée obstructive du sommeil (AOS).

On estime qu’environ 20 % de la population souffre d’apnée du sommeil, ce qui peut entraîner une somnolence diurne excessive, augmentant ainsi le risque d’accidents de la route pour les personnes non traitées. Pourtant, la majorité des personnes touchées ignorent leur état. Les symptômes courants comprennent des ronflements bruyants, une respiration interrompue pendant le sommeil et des réveils fréquents.

« Jusqu’à un cinquième des collisions sur la route peuvent être causées par la fatigue ou la somnolence. De nombreux patients atteints d’AOS conduisent soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles et il existe de bonnes preuves suggérant que certains patients courent un risque accru de collisions sur la route », déclare le Dr Akshay Dwarakanath de l’hôpital universitaire St James de Leeds, dans une étude. communiqué de presse

L’étude souligne l’importance de reconnaître les comportements visant à maintenir la vigilance au volant comme indicateurs potentiels de l’AOS.

Les chercheurs affirment que baisser la vitre, boire du thé et du café, allumer la radio et chanter en conduisant pourraient être des signes d’apnée obstructive du sommeil. (Crédit : Photo de Johan Funke sur Unsplash)

«L’apnée obstructive du sommeil revêt une grande importance pour la santé publique en raison de sa forte prévalence, de ses symptômes qui altèrent la qualité de vie et de ses conséquences cardiovasculaires potentielles», explique le Dr Esther Schwarz de l’hôpital universitaire de Zurich en Suisse. “En plus de l’étouffement, d’un sommeil fragmenté et d’un sommeil non réparateur, les symptômes possibles incluent des difficultés de concentration, de la fatigue et une tendance à s’endormir pendant la journée.”

La recherche a porté sur 119 patients atteints d’AOS non traités et 105 personnes non atteintes d’AOS. Les participants ont été interrogés sur leur somnolence générale et liée à la conduite, leurs stratégies de vigilance au volant et leurs antécédents d’incidents de conduite, y compris de collisions.

Les résultats révèlent que les patients souffrant d’apnée du sommeil sont plus susceptibles d’employer des stratégies de vigilance au volant que leurs homologues non souffrant d’AOS.

Notamment, près d’un tiers des participants souffrant d’AOS utilisaient fréquemment plus de trois stratégies d’adaptation, une pratique non observée chez les personnes non atteintes d’AOS. Les chercheurs ont également découvert que les patients atteints d’AOS utilisant plusieurs stratégies souffraient d’une plus grande somnolence générale et liée à la conduite et avaient une incidence plus élevée d’accidents.

Les stratégies courantes chez les patients souffrant d’apnée du sommeil consistent à ouvrir les fenêtres, à consommer du thé ou du café et à augmenter le volume de la radio. D’autres tactiques consistaient à chanter ou à se parler, à changer de position assise, à mâcher de la gomme ou à manger, à faire des pauses pour marcher, à s’agiter ou à faire de l’exercice, à se reposer et à se laver le visage à l’eau froide.

Cette étude souligne la nécessité pour les professionnels de la santé de s’enquérir de ces stratégies lors de l’évaluation de l’aptitude à conduire d’un patient.

« On demande souvent aux médecins de formuler des recommandations sur l’aptitude à conduire de leurs patients. Cela peut être difficile car cela peut avoir des implications majeures sur les moyens de subsistance d’un patient, en particulier s’il est chauffeur professionnel. Cependant, les médecins ont le devoir de dissuader les patients de conduire s’ils présentent un risque élevé de provoquer une collision. Nos recherches suggèrent que les patients atteints d’AOS non traités utilisent souvent des stratégies d’adaptation qui pourraient être des marqueurs de substitution de la somnolence », souligne le Dr Dwarakanath. « Des questions sur ces stratégies en clinique peuvent aider les médecins à identifier les patients qui risquent d’être victimes d’un accident de la route et à les conseiller de manière appropriée. »

L’étude est publiée dans la revue Recherche ouverte ERJ.

Ce qu’il faut savoir sur l’apnée du sommeil L’apnée du sommeil ne se limite pas aux ronflements bruyants, même si c’est souvent un signe révélateur. Il s’agit d’un trouble du sommeil grave dans lequel votre respiration s’arrête et redémarre de manière répétée tout au long de la nuit, perturbant votre sommeil et mettant votre santé en danger. Cela peut être causé par des voies respiratoires bloquées (apnée obstructive), des signaux cérébraux défectueux (apnée centrale) ou une combinaison des deux. Les conséquences vont de la somnolence diurne et des maux de tête matinaux à l’hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et même aux accidents dus à la somnolence. Heureusement, l’apnée du sommeil peut être soignée. L’option la plus efficace est généralement un appareil CPAP, qui délivre doucement de l’air sous pression pour garder vos voies respiratoires ouvertes pendant que vous dormez. D’autres options incluent des appareils bucco-dentaires, des changements de mode de vie comme la perte de poids et même une intervention chirurgicale dans certains cas. Si vous pensez souffrir d’apnée du sommeil, ne l’ignorez pas. Parlez à votre médecin de la possibilité de passer un test. Un diagnostic et un traitement précoces peuvent améliorer considérablement la qualité de votre sommeil et protéger votre santé à long terme. N’oubliez pas qu’une bonne nuit de sommeil est vitale et que le traitement de l’apnée du sommeil peut ouvrir la porte à une vie plus saine et plus heureuse.

Isobel Williams, rédactrice du South West News Service, a contribué à ce rapport.