Les personnes qui changent d’emploi aux États-Unis sont beaucoup plus susceptibles de voir des augmentations que les travailleurs qui restent sur place

La croissance des salaires réels est inégale entre ceux qui sont toujours chez le même employeur et ceux qui ont déménagé.

Un nouveau rapport du Pew Research Center examine quels travailleurs voient leurs salaires augmenter.

Selon cette analyse, les personnes qui changent d’emploi sont plus susceptibles de voir des augmentations de salaire après ajustement pour tenir compte de l’inflation.

Au cours de l’année dernière, des millions d’Américains ont rejoint le Grande démission et ont quitté leur emploi en raison de combien ils gagnaient, entre autres raisons. Un nouveau rapport montre que le changement d’emploi a porté ses fruits pour beaucoup d’entre eux, même après prise en compte de l’inflation.

Un nouveau analyse du Pew Research Center met en évidence qui voit réellement la croissance des salaires après avoir ajusté les revenus pour inflationentre autres découvertes.

“Ce qui se passe, c’est que les personnes qui changent d’emploi trouvent qu’il est plus probable que les personnes qui restent avec le même employeur d’obtenir un gain de revenus réels”, a déclaré Rakesh Kochhar, chercheur principal au Pew Research Center et l’un des auteurs du rapport. Initié. “Donc, dans ce sens, il y a un avantage à changer d’emploi.”

Le graphique ci-dessous de l’analyse de Pew de la croissance médiane mobile du salaire réel sur 12 mois d’une année sur l’autre, basée sur les données de l’US Current Population Survey, montre que le travailleur type qui a changé d’employeur a eu tendance à voir une augmentation de son salaire réel, et la croissance du salaire réel a particulièrement augmenté ces derniers mois. Cela n’a pas été le cas pour le travailleur médian qui n’a pas changé d’employeur ; ils ont vu des pertes de salaires réels chaque mois depuis octobre 2021.

Kochhar a déclaré que le -1,7% pour mars 2022 dans le graphique signifie “que la moitié des travailleurs qui sont restés avec le même employeur ont connu une baisse de salaire de 1,7% ou plus” par rapport à l’année précédente sur la base des données d’avril 2021 à mars 2022.

Bien que la moitié des travailleurs qui ont changé d’emploi aient connu une croissance réelle d’au moins 9,7 % au cours de la même période, Kochhar note que certains auraient également pu constater une perte de leur salaire réel. Pour la plupart, cependant, les personnes qui changent d’emploi semblent connaître une forte croissance des salaires réels. Si c’est toujours le cas ces derniers mois, cela peut être une bonne nouvelle car l’inflation monte en flèche, en particulier pour des biens tels que les courses et gaz.

De plus, des données plus récentes sur la moyenne mobile sur 12 mois de la Suivi de la croissance des salaires de la Fed d’Atlanta montre que ceux qui ont changé d’emploi connaissent une croissance des salaires plus élevée que ceux qui n’ont pas quitté leur emploi. Un “changeur d’emploi” est ici défini comme une personne qui “occupe une autre profession ou industrie qu’il y a un an” ou “a changé d’employeur ou de fonction au cours des trois derniers mois”.

Le tracker montre que ce chiffre a tendance à être plus élevé pour les personnes qui changent d’emploi. En juin, ces chiffres médians étaient de 6,4 % pour les personnes ayant changé d’emploi et de 4,7 % pour celles qui sont restées.

“De nombreuses personnes qui changent d’emploi sont motivées par le désir de voir des revenus plus élevés, et il semble que beaucoup d’entre elles trouvent ces opportunités”, a déclaré Kochhar.

De plus, l’analyse de Pew montre que certaines personnes qui ont rejoint la Grande Démission avaient vu l’avantage de se diriger vers un nouvel emploi en termes de salaire.

« D’avril 2021 à mars 2022, une période au cours de laquelle les taux de démission ont atteint des sommets post-pandémiques, la majorité des travailleurs qui changent d’emploi (60 %) ont vu leurs revenus réels augmenter par rapport au même mois de l’année précédente », ont écrit les auteurs. “Cela s’est produit malgré une poussée du taux d’inflation qui a érodé les revenus réels de beaucoup d’autres.”

Les auteurs ont constaté que 47 % des travailleurs américains qui travaillaient pour le même employeur ont vu leur salaire réel augmenter au cours de la même période. C’est moins que les 54% de ceux qui travaillaient pour le même employeur qui ont vu cela d’avril 2020 à mars 2021.

“Le saut d’emploi est l’un des moyens les plus simples d’obtenir une augmentation de salaire significative”, a déclaré Lauren Thomas, économiste chez Glassdoor. histoire récente de la BBC. “Bien que rester longtemps dans le même poste puisse entraîner un salaire inférieur à celui du marché, trouver un nouvel emploi signifie généralement recevoir instantanément le taux du marché.”

Des données récentes montrent cependant que les salaires réels en général ont baissé. Le salaire horaire moyen réel a baissé de 3,6 % sur un an en juin 2022, selon Données du Bureau des statistiques du travail.

Le nouveau rapport du Pew Research Center met également en évidence ceux qui ont complètement quitté le marché du travail après avoir dit au revoir à un emploi. Kochhar a déclaré que “les gens ne partent pas nécessairement pour des pâturages plus verts”.

“De nombreuses personnes qui quittent leur emploi un mois sont soit au chômage le mois suivant, soit elles ont quitté le marché du travail, même temporairement”, a déclaré Kochhar, ajoutant que cela pourrait, pour différentes raisons, comme quitter le marché du travail pour aller à l’école. .