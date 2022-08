Les personnes qui attendent dans les bureaux de la sécurité sociale font face à de longues files d’attente sous une chaleur intense

Les personnes qui font face à de longues attentes de service dans les bureaux extérieurs de la Social Security Administration ont dû faire face à une complication supplémentaire cet été – une chaleur intense.

Cela a incité les dirigeants du House Ways and Means Committee à envoyer une lettre mardi à la Social Security Administration demandant à l’agence de prendre des mesures pour répondre aux besoins de sécurité des personnes qui recherchent une aide en personne.

“Bien que la plupart des bureaux extérieurs de la SSA puissent aider les visiteurs, dans certains endroits, les gens sont restés dehors dans la chaleur pendant des heures, sans la garantie de répondre à leurs besoins”, ont écrit les représentants Richard Neal, D-Mass., et Kevin. Brady, R-Texas, dans une lettre adressée à Kilolo Kijakazi, commissaire par intérim de la Social Security Administration.

Neal est président du House Ways and Means Committee, tandis que Brady est le chef républicain du comité.

La lettre détaillait les situations inconfortables dans lesquelles des personnes cherchant de l’aide avaient été placées, citant des articles de presse, notamment des personnes âgées ou handicapées attendant plus de six heures. à des températures proches de 100 degrés. Les conditions ont conduit une personne à s’évanouir au Texas, ont noté les législateurs, tandis que d’autres personnes en Floride ont dormi dehors la nuit précédente pour garantir leurs places en ligne pour le lendemain matin. Dans certains cas, les gens ont dû revenir plusieurs jours pour que leurs besoins soient satisfaits.

“Nous exhortons vivement la SSA à prendre des mesures supplémentaires pour répondre aux besoins de sécurité des personnes qui recherchent des services de bureau sur le terrain”, ont écrit Neal et Brady.